Kreis-Haushalt im Krisenmodus verabschiedet

Plus Keine Etatrede des Landrats, keine Stellungnahme der Fraktionen, kaum Wortmeldungen: So wurde der Haushalt des Landkreises Donau-Ries wegen Corona im Schnelldurchlauf verabschiedet.

Eine solch ungewöhnliche Haushaltssitzung wie am Donnerstag hat es im Donau-Rieser Kreistag noch nicht gegeben. Keine Etatrede des Landrats, keine Stellungnahme der Fraktionen, kaum Wortmeldungen. Stattdessen: Eine Verabschiedung des Zahlenwerks im Schnelldurchgang vom neu installierten „Ferienausschuss“, der sich aus Vertretern der Fraktionen zusammensetzt. Im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth sorgte diese Konstellation für lichte Sitzreihen, und somit konnten wegen Corona auch die erforderlichen Sitzabstände zwischen den Kreisrätinnen und Kreisräten problemlos eingehalten werden.

19 Millionen für den Digitalpakt

Verabschiedet wurde der Haushalt einstimmig. Landrat Stefan Rößle bezeichnete ihn als „grundsolide“ und auf die Zukunft ausgerichtet. Dies zeige sich nicht zuletzt an einer Zahl: rund 19 Millionen Euro stünden für die Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen zur Verfügung.

Wichtig war es Rößle zu betonen, dass der Landkreis entsprechend seinen Möglichkeiten der Gesundheit der Bevölkerung oberste Priorität einräume und darüber hinaus bemüht sei, die regionale Wirtschaft zu stützen. Zudem hoffe er trotz der momentanen Krise auf stabile Haushalte in den Kommunen.

Volumen: 154 Millionen Euro

Das Volumen des Gesamtetats beträgt in diesem Jahr knapp 154 Millionen Euro. Der Ansatz liegt um 2,2 Prozent unter dem des Vorjahres, weil rund fünf Millionen Euro weniger investiert werden. Wie bereits in den zurückliegenden Jahren benötigt der Landkreis zur Finanzierung keinerlei Kredite. Somit ist er nach wie vor schuldenfrei.

Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben): Der Ansatz liegt hier bei 129,3 Millionen Euro. Die beiden wesentlichsten Posten sind laut Kreiskämmerer Franz Hlouschek die Einnahmen aus der Kreisumlage der Kommunen mit 82,5 Millionen Euro sowie die Schlüsselzuweisungen des Staates in Höhe von 17,6 Millionen Euro. Bei den Ausgaben schlagen Hlouschek zufolge die Umlage an den Bezirk Schwaben mit 40,2 Millionen Euro und die Kosten für Löhne und Gehälter des Personals mit 22,4 Millionen Euro am stärksten zu Buche. Beim Posten „Soziale Leistungen“ sind 10,2 Millionen Euro eingestellt. Ein Hauptanteil dabei ist die Jugendhilfe.

Viel Geld für die Schulen im Kreis Donau-Ries

Vermögensteil (Investitionshaushalt): Insgesamt sind Ausgaben von 24,6 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Im Bereich des Hochbaus stehen an: Abschluss Sanierung Realschule Wemding mit 2,5 Millionen Euro, Schulzentrum Rain 1. Bauabschnitt (Klassenzimmer Realschule) mit 4,5 Millionen Euro, Theodor-Heuss-Gymnasium Nörd-lingen (Aula) 4,5 Millionen Euro, Gymnasium Donauwörth Bauabschnitt eins mit 1,38 Millionen Euro, Erweiterung Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen: Planungskosten für den neuen Zwischenbau mit 200000 Euro.

Im Bereich des Straßenbaus werden folgende Summen investiert: Rund 760000 Euro für den allgemeinen Deckenbau, 285000 Euro für die Ortsdurchfahrt Oberndorf, 964000 Euro für die Ortsdurchfahrt und östlich Wörnitzostheim im Zuge der DON 15, Ausbau DON 9 östlich Hohenaltheim 90000 Euro.

Eine weitere Million steht vor dem Hintergrund der Coronakrise für das gemeinsame Kommunalunternehmen bereit. Darüber hinaus sind weitere 2,25 Millionen Euro für das gKU an Investitionszuschüssen für unterschiedliche Anschaffungen und den Defizitausgleich bei den Geburtshilfen in den Krankenhäusern in Donauwörth und Nördlingen eingeplant.

Der Vermögenshaushalt speist sich auf der Einnahmenseite zur Hauptsache aus dem Überschuss des Verwaltungsetats mit 11,9 Millionen Euro sowie Rücklagenentnahmen in Höhe von 2,5 Millionen.

Martin Müller von der Kämmerei sagte, dass derzeit alle Baustellen des Landkreises noch „normal“ liefen. Allerdings seien Verzögerungen bei den Materiallieferungen nicht auszuschließen.

Mehr zum Thema "Corona":