21.01.2020

Krimikomödie kommt ins Klösterle

„Acht Frauen“ ist am 19. Februar zu sehen

Nach den gelungenen Bühnenaufführungen von „Die Päpstin“ und „Hildegard von Bingen“ sowie „Martinus Luther“ gastiert das Ensemble von „Theaterlust“ aus München wieder im Nördlinger Stadtsaal. „Acht Frauen“ ist eine Kriminalkomödie, die der Chef der Agentur, Thomas Luft, inszeniert. Sie ist am Mittwoch, 19. Februar, um 20 Uhr zu sehen.

Zum Inhalt: Eine abgelegene Villa, ein verschneiter französischer Ort. Weihnachten. Eine wohlhabende Familie kommt zusammen, um das Fest zu feiern. Sieben Frauen, die achte erscheint unerwartet, nachdem der Hausherr tot aufgefunden wird. Grausam ermordet, ein Messer steckt in seinem Rücken. Tot sind auch Telefon, Autos. Der Schnee liegt meterhoch, man ist von der Außenwelt abgeschnitten. Eine fatale Situation. Panik kommt auf. Ist der Mörder vielleicht noch im Haus? Dazu Misstrauen, Verdächtigungen. Denn eines wird schnell klar: In diesem Fall muss der Mörder eine Mörderin sein. Keine der Damen hat ein Alibi, alle haben ein Motiv, jede ein Geheimnis, jede verstrickt sich im Lauf der aberwitzigen Geschichte mehr und mehr in ein Netz aus Lügen und Heimlichkeiten.

Dem französischen Autor und Regisseur Robert Thomas gelang mit dem Stück ein großer Erfolg. Mit feiner Ironie karikiert er die bourgeoisen Verhältnisse der 50er-Jahre und spielt lustvoll mit den Rollenbildern dieser Zeit. Im Jahr 2001 wurde die Komödie verfilmt. (pm)

für die Vorstellung am Mittwoch, 19. Februar, sind bereits jetzt bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen und dann an der Abendkasse im Stadtsaal ab 19 Uhr erhältlich. Auch im Internet unter www.ticket.noerdlingen.de können Karten reserviert werden.

Themen folgen