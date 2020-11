vor 36 Min.

Kripo ermittelt nach Feuer in Oettingen

Garage und Auto brennen ab

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Oettingen am Sonntag eine Garage in Brand geraten. Nach Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen trafen die Einsatzkräfte um 19 Uhr am Einsatzort ein.

Wohnhaus nicht betroffen

Das anliegende Wohnhaus soll zwar vor dem Feuer gerettet worden, die Garage und ein sich darin befindliches Fahrzeug jedoch vollständig ausgebrannt sein.

Die zuständige Kriminalpolizei in Dillingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (RN)

