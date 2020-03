06:00 Uhr

Krisenbewältigung mit dem „Rieser Muntermacher“ in Oettingen

Plus In Oettingen haben nur noch wenige Geschäfte geöffnet. Die Ladenbesitzer haben sich bereits etwas einfallen lassen: in der Gastronomie und im Einzelhandel.

Von Verena Mörzl

Wenn auf den Straßen niemand mehr unterwegs ist, versuchten Geschäftsleute auch in Oettingen potenzielle Kunden mit Zeitungsanzeigen oder im Internet zu erreichen. Neben den Angeboten auf den verschiedenen Internetseiten der Unternehmer tauchen vermehrt in den Sozialen Netzwerken Instagram und Facebook Infos über Aktionen von Einzelhändlern und Gastronomen auf, um sich in der Krise zu helfen, vielleicht sogar, um sich gegenseitig zu unterstützen. Hier erfahren Sie, welche Restaurants Lieferdienste anbieten und welche Läden Waren verschicken.

„Wir sind weiterhin für Sie da“ schreibt unter anderem die Pizzeria Romana. Lieblingsgerichte können von 11 bis 23 Uhr an der „sicheren Abholstation vor dem Restaurant“ abgeholt werden. Essen bestellen und dann mit nach Hause nehmen ist auch bei Simons Diner oder dem Lieblingsgriechen (Öffnungszeiten Fr. u. Sa von 12 bis 21 Uhr, So. von 11 bis 20 Uhr) möglich. Eine besondere Aktion, die in der Coronakrise entstanden ist, hat sich die Gärtnerei Krippner einfallen lassen. In einem Video auf Facebook stellt Inhaber Benjamin Krippner die einzelnen Blumenkisten vor, die Kunden für 20 Euro bestellen können. In einem Umkreis von zehn Kilometern werden diese sogar umsonst geliefert, was darüber hinaus geht für einen Aufpreis. Die Blumenkisten tragen den Namen „gelber Sonnenschein“ oder „Abendrot“, es gibt aber auch den „Rieser Muntermacher oder einen Bunten Frühlingsgruß“. Die Reaktionen sind auf Facebook durchweg positiv. „Hab’ heute auch schon bestellt und freu’ mich auf meine Lieferung“, schreibt eine Nutzerin. Krippner will somit ein bisschen Farbe in das Leben der Rieser bringen, sagt er im Redaktionsgespräch. Spiele bestellen, Mode in Oettingen nach Hause liefern lassen Das Spielwarengeschäft von Kurt Bork ist zwar geschlossen, seine Poststelle jedoch hat geöffnet. Praktisch, dass seine Kunden deshalb im Internet über www.borkspielwaren.de bestellen und in der Filiale das Paket abholen können. „Es wird viel bestellt“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Unter den Bestellern seien aber weniger Oettinger, die Aufträge kämen aus ganz Deutschland. „Bis auf die Apotheken hat ja alles in Oettingen zu“, erzählt Bork, der auch im Vorstand der Werbegemeinschaft ist. Die Stimmung unter den Oettinger sei miserabel. Einen Online-Shop gibt es bei Mode Hölderle zwar nicht, allerdings können Kunden trotz des geschlossenen Geschäfts Gutscheine kaufen (www.mode-oettingen.de), sagt Inhaberin Anita Thorwarth. Und wem ein Kleidungsstück auf der Homepage oder bei Facebook gefalle, der können sie unter der Telefonnummer 09082/2271, 0170/1433783 (auch SMS) oder per E-Mail unter info@mode-hoelderle.de erreichen. Die Ware könne zu den Bürgern nach Hause geliefert werden. Die Hof- und Stadtapotheke ist zu den üblichen Öffnungszeiten und über die App „deine Apotheke“ erreichbar. Es gibt sogar einen Lieferdienst für Menschen, die nicht zur Apotheke kommen können. Die St-Michaels-Apotheke ist ebenfalls zu den Öffnungszeiten und online erreichbar, Bestellungen dort möglich. Weitere Infos über die Geschäfte, die Oettinger Heimat-App oder den Heimatgutschein gibt es auch auf der Homepage der Werbegemeinschaft unter www.oettingen-erleben.de. Schreiben Sie uns gern an redaktion@rieser-nachrichten.de eine E-Mail, wenn wir auch Ihr Angebot in diesen Artikel aufnehmen sollen.

