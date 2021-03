vor 3 Min.

Kulturland Ries sucht Dokumente der Corona-Krise

Das Museum Kulturland Ries in Maihingen möchte Momente der derzeitigen Krisensituation für die Zukunft festhalten. Dafür sucht es nach Dokumente wie Fotos, Videos, Objekte und Geschichten.

Leere Straßen, geschlossene Schulen, Kitas, Geschäfte und Lokale, Masken, Abstand, Impfung, Home-Office und Kurzarbeit – eine außergewöhnliche Zeit. Eines ist klar: Die Pandemie wird in die Geschichtsbücher eingehen.

Das Regionalmuseum für das Ries, das Museum Kulturland Ries in Maihingen, möchte laut einer Pressemitteilung das für die Region Prägende der derzeitigen Krisensituation für die Zukunft festhalten. Ist die Pandemie erst einmal Vergangenheit, lässt sich mit zeitlichem Abstand zurückblicken. Die Rieserinnen und Rieser seien daher zum Sammeln von Dingen und Eindrücken aus der Corona-Zeit aufgerufen, so das Museum in einer Mitteilung.

Gesucht werden Fotos, Videos, Objekte, Erlebnisse und Geschichten, die die Auswirkungen der Krise deutlich machen. Welche persönlichen Erfahrungen verbinden sich mit der aktuellen Corona-Situation? Was hat sich verändert? Was wird noch sehr lange in Erinnerung bleiben? Und was ist im öffentlichen Raum besonders auffällig und prägend? Hat die Pandemie neben vielen Einschränkungen auch Positives bewirkt?

Auch Kinder sind gefragt: Wie haben sich familiärer Alltag, Schule und Freizeit verändert? Welche Eindrücke verbinden sie mit der Veränderung in ihrem Umfeld? Gibt es Gegenstände, die in dieser Zeit besonders wichtig geworden sind? Alles könne einmal ein wichtiges Zeugnis darstellen und helfen, diesen Ausnahmezustand an künftige Generationen zu vermitteln.

Auskünfte erhalten Interessenten telefonisch unter 09087/920717-18. (pm)

