Kurzurlaub ins Ries ist beliebt

Plus Im ersten Halbjahr wurden im Landkreis Donau-Ries 182.000 Übernachtungen gezählt – Tendenz steigend. Welche Rolle die Internetplattform Airbnb in der Region spielt.

Seit Jahren ist der Tourismus für den Landkreis Donau-Ries ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, wenngleich dies noch nicht alle Kommunen gleichermaßen erkannt haben.

Er schafft Umsätze in Millionenhöhe, wovon das Gastgewerbe, der Einzelhandel und verschiedene Dienstleistungsunternehmen direkt profitieren. Nach einer Erhebung des Deutschen Wissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr wurden 2016 durch den Tourismus innerhalb des Landkreises Bruttoumsätze in Höhe von 170 Millionen Euro generiert. Knapp 3000 Personen erzielen ihr Einkommen durch den Fremdenverkehr.

Tourismus im nördlichsten Landkreis Schwabens

Schon seit geraumer Zeit befindet sich der Tourismus in nördlichsten Landkreis Schwabens in einem stetigen Aufwärtstrend. Laut Angaben des Statistischen Landesamtes Bayern gab es 2018 rund 382.000 Übernachtungen, was eine Steigerung von 0,4 Prozent gegenüber 2017 bedeutete.

Auch im laufenden Jahr scheint sich die positive Entwicklung fortzusetzen. Laut Statistik gingen die Übernachtungszahlen im ersten Halbjahr (Januar bis Juni) um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach oben. Insgesamt wurden knapp 182.000 registriert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 2,2 Tagen. Die Zunahme könnte im Jahresverlauf noch höher ausfallen, weil in der Halbjahresbilanz die traditionell starken Urlaubsmonate Juli und August nicht enthalten sind.

Tourismusverein Ferienland zufrieden mit der Entwicklung

Beim Tourismusverein Ferienland Donau-Ries, der bekanntlich für den Fremdenverkehr zuständig ist, zeigt man sich zufrieden mit dem aktuellen Trend und sieht diesen als Bestätigung der umfangreichen Aktivitäten. Eine endgültige Bewertung könne freilich erst nach Vorliegen des Jahresergebnisses vorgenommen werden. Nach wie vor stehen Radfahren und Wandern bei den Gästen hoch im Kurs.

Bei der Betrachtung der einzelnen Städte schneidet zur Mitte des Jahres Nördlingen am besten ab. Für die Riesmetropole weist das Statistische Landesamt einen Anstieg der Übernachtungen von 2,6 Prozent auf 49.748 aus. Die Auslastung der Betten in den Beherbergungsbetrieben lag bei 35,8 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 1,9 Tage. Ein Indiz dafür, das Nördlingen von vielen Kurzurlaubern besucht wird.

Leichte Zuwachsraten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichnen Rain am Lech und Donauwörth. Die Tillystadt zählte 1,8 Prozent mehr Übernachtungen (insgesamt 17.113), Donauwörth registriert ein Plus von 1,4 Prozent (38.242). In der Kreisstadt bleiben die Gäste im Schnitt 2,2 Tage.

Ein Minus von 1,2 Prozent verzeichnet überraschend Wemding. Im Vorjahr noch ganz weit oben, fällt die Halbjahresstatistik für 2019 etwas ernüchternd aus. Trotz der Jubiläumstage im Mai. Einheimische wundern sich seit langem darüber, dass sich Stadtkern im Vergleich zu früher verhältnismäßig wenig Urlaubsgäste aufhalten. Die guten Übernachtungszahlen des Jahres 2018 werden den Angaben zufolge hauptsächlich einem Hotel außerhalb der Stadttore zugeschrieben.

Oettingen wird nach wie vor nicht erfasst

Erneut nicht aufgeführt in der Statistik ist die Stadt Oettingen. Der Grund: Das Zahlenwerk erfasst nur Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten. Weil es in Oettingen derzeit keinen solchen Betrieb gibt, taucht die Fürstenstadt in der amtlichen Statistik nicht auf. Ändern wird sich dies vermutlich, wenn in einigen Jahren das Hotel Krone nach der geplante umfangreichen Sanierung wieder in Betrieb geht.

Eine Rolle spielt im Landkreis inzwischen auch die aus den USA kommende Internetplattform Airbnb, auf der private Unterkünfte gebucht und vermietet werden können. Für den nordschwäbischen Bereich, also die Landkreise Donau-Ries und Dillingen weist die entsprechende Homepage derzeit etwa 130 Angebote aus.