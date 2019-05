vor 55 Min.

„La Primavera“: Ein Chorkonzert im Frühling

Die Chorgemeinschaft Nördlingen, der Kammerchor der Kantorei St. Georg sowie die Musiker der Stadt Soave zeigen in Nördlingen drei charakteristische Programme

Von Friedrich Wörlen

„La Primavera“ – ein Chorkonzert im Frühling war am Samstagabend zu erleben. Der Coro di Città di Soave (Chor der Stadt Soave) gastierte beim Kammerchor der Kantorei und bei der Nördlinger Chorgemeinschaft, nachdem der Kammerchor im Jahr 2018 beim „46. Festival Europeo di Canto Corale“ in Soave, einer Nachbarstadt von Verona, aufgetreten war. Eine zahlreiche Gemeinde von Freunden der Chormusik aus dem Ries und aus dem Veneto hatte sich in der Nördlinger St. Georgskirche eingefunden. Die drei Chöre präsentierten sich in bester Sangeslaune mit jeweils charakteristischen Programmen.

Die Chorgemeinschaft Nördlingen – mit dem Gründungsjahr 1825 der älteste Gesangverein in Bayerisch-Schwaben – vertrat als Gemischter Chor, angereichert mit einigen Stimmen aus dem Kammerchor, die leichte Muse und besang beispielsweise den „Frosch im Hals“ oder die Freude am gemeinsamen Singen mit dem Fazit „Ohne Bass macht das Singen keinen Spass“. Geleitet von Elke Moll und begleitet vom Pianisten der Nördlinger Stadtjazzerey, Kurt Moll, machte die Chorgemeinschaft ohne elitären Anspruch untadelige und kurzweilige Musik und zeigte mit einem Lied von Michael Kunze und Ralf Siegel, dass „Lieder die besten Freunde“ sind. Besinnliche Töne wurden angeschlagen mit dem einleitenden Kanon „Schalom“ und dem Katholikentagslied von 2018, „Suche Frieden“.

Der Kammerchor der Kantorei St. Georg – vor fast 25 Jahren von Udo Knauer gegründet – präsentierte geistliche Musik vom Feinsten. Quasi als Reverenz an das Heimatland der Gäste hatte Knauer die doppelchörige Motette „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Heinrich Schütz an den Anfang seines Programmblocks gesetzt. Durch die räumliche „Zurücksetzung“ von Chor II entstand in der Georgskirche von Nördlingen ein Echoklang, der an die Markuskirche von Venedig erinnerte, wo der Komponist bekanntlich seine Lehrjahre verbracht hatte.

„Sehr deutsch“ waren hingegen die beiden Stücke von Felix Mendelssohn-Bartholdy: das Terzett (für Frauenstimmen) „Hebe deine Augen auf“ aus dem Oratorium „Elias“ und die achtstimmige Motette (die im „Elias“ ebenfalls auftaucht) „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“. Die glockenreinen Sopran- und Altstimmen des Kammerchors und die penible Textorientierung kamen bei diesen Stücken besonders zur Geltung. Hohe Ansprüche an die rhythmische Gestaltung stellte der polnische Komponist Józef Swider (1930-2014) mit der folgenden Motette. Mit der geradezu unendlichen Wiederholung der kurzen Formel „Jubilate Deo“ betont er, dass man nie fertig wird mit dem Lobgesang Gottes.

Von John Rutter, einem inzwischen auch in Nördlingen wohlbekannten englischen Komponisten, waren zwei Chorsätze zu hören, bevor der Kammerchor seinen Beitrag mit einer Bearbeitung des 150. Psalms von Ernani Aguiar, eines brasilianischen Komponisten, abschloss. Die psalmodierende Deklamation des lateinischen Psalmtextes mündet in ein geradezu explosives „Alleluja“.

Der Coro Città di Soave bot Werke zeitgenössischer italienischer Komponisten populärer Musik, vorwiegend zu den Themen Heimweh, Heimatliebe und Liebe im Allgemeinen, sowie zu den in solchen Zusammenhängen üblichen Konflikten. Interessanterweise stand nicht nur ein Liebeslied in französischer Sprache (aus dem Piemont) auf dem Programm, sondern auch eine Ballade aus Sardinien, bei der Maestro Gianluca Brigo mit makellosem Tenor als Vorsänger agierte. Die rund 40 Sänger unterschiedlichen Alters sangen ihr gesamtes Programm auswendig und mit einer bewundernswerten Stimmkraft und Präzision.

Die hohen Tenöre ließen fast vergessen, dass es sich tatsächlich um einen reinen Männerchor handelt. Die Bässe verdienen ohne Zweifel das Prädikat „nachtschwarz“. Bei aller „Italianità“ des Gesangs leitete Maestro Brigo seine Männer mit sparsamen Bewegungen durch alle rhythmischen und dynamischen Feinheiten.

Das Publikum – von Anfang an beifallfreudig – bedankte sich beim Coro Città di Soave mit stehenden Ovationen und wurde dafür mit einem hinreißenden „Va, pensiero, sull’ali dorate“ belohnt.

Wer hören wollte, wie es klingt, wenn der Coro „aus voller Kehle“ singt, kam im Gottesdienst am Sonntagvormittag auf seine Kosten. Mit Kyrie, Gloria, Alleluja und Pater noster aus einer lateinischen Messe von Don Lorenzo Perosi, einem früheren Pfarrer der Gemeinde Soave, trugen die Gäste zum Gottesdienst bei. Mit einem Spiritual verabschiedeten sie sich.

