vor 56 Min.

Landestheater spielt „Rain Man“

Vorstellung am 7. November in Nördlingen

Wer kennt ihn nicht, den Film „Rain Man“ mit Dustin Hoffman und Tom Cruise? Eine behutsam in die Gegenwart adaptierte Theaterfassung erzählt in dramatischer und konzentrierter Weise die Story des Oscar prämierten Kinoerfolges aus dem Jahre 1988: Charlie Babbit reist zur Beerdigung seines Vaters, den er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Die Hoffnung auf eine üppige Erbschaft wird allerdings enttäuscht, denn der Verstorbene hat sein riesiges Vermögen einem anonymen Erben in einer Klinik hinterlassen. So macht er sich auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen und begegnet seinem autistischen Bruder Raymond, von dessen Existenz Charlie bislang nichts wusste. Er entführt den Bruder und will ihn zur Überschreibung seines ihm vermeintlich zustehenden Anteils bringen. Charlie muss erkennen, dass Raymond ein empfindsamer Mensch ist, der sich mit Abweichungen von seinem gewohnten Lebensrhythmus kaum arrangieren kann. Dafür verfügt Raymond über verborgene, an Genialität grenzende Begabungen …

Das Landestheater Dinkelsbühl gastiert mit dem Stück und mit großer Besetzung im Nördlingen Stadtsaal. Die Vorstellung am Donnerstag, 7. November, beginnt um 20 Uhr. (pm)

sind bei der Tourist-Information und dann an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich. Reservierungen können auch über den Ticketservice auf der Homepage der Stadt Nördlingen unter www.ticket.noerdlingen.de erfolgen.

