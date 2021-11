Kein Termin zum Boostern: Bürger sind erbost

Plus Viele Menschen im Landkreis Donau-Ries bemühen sich in diesen Tagen, die Booster-Impfung zu bekommen. Das BRK kann den riesigen Ansturm auf die Impfzentren kaum bewältigen.

Renate Dörr aus Enslingen ist stinksauer. Schon seit Tagen versucht sie, bei der Impf-Hotline des Bayerischen Roten Kreuzes Nordschwaben durchzukommen. Sie hat sogar extra notiert, wie oft sie das schon probiert hat: rund 130-mal. Doch es klappt einfach nicht: "Diese Hotline ist der absolute Oberhammer." Nicht nur Renate Dörr geht es so – auch andere Landkreisbürger haben sich deshalb an unsere Redaktion gewandt. Und deren Wut ist groß.