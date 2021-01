11:16 Uhr

Landrat hebt 15-Kilometer-Regel für Kreis Donau-Ries auf

Der Landkreis Donau-Ries hat am Freitag sieben Tage in Folge den Inzidenzwert von 200 unterschritten. Deshalb hebt der Landrat ab Samstag die 15-Kilometer-Regelung auf.

Die Marke von 200 wurde sieben Tage in Folge unterschritten. Die Regelung hatte in der Region viele Diskussionen ausgelöst.

Der Landkreis Donau-Ries hat am Freitag sieben Tage in Folge den Inzidenzwert von 200 unterschritten. Deshalb hebt der Landrat ab Samstag, 23. Januar, die 15-Kilometer-Regelung auf. Sie besagt, dass touristische Tagesausflüge für Personen, die in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt mit einem Inzidenzwert über 200 wohnen, über einen Umkreis von 15 Kilometern um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt sind. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 112,9.

Der Landkreis Donau-Ries hatte pünktlich zu Beginn des verschärften bundesweiten Corona-Lockdowns am Montag, 11. Januar, den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert bei den Corona-Fällen in Schwaben verzeichnet. Das Robert-Koch-Institut meldete damals für den Kreis 234 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage (der sogenannte Inzidenzwert).

Landkreis Donau-Ries: Inzidenzwert sieben Tage in Folge unter 200

Das Landratsamt gibt am Freitagvormittag weitere aktuelle Zahlen bekannt: Insgesamt sind seit Beginn der Krise 3404 Bürgerinnen und Bürger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hiervon gelten 2835 Personen bereits wieder als genesen. Derzeit sind 460 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Corona-Toten liegt weiterhin bei 109.

In den Kreis-Kliniken werden (Stand 22. Januar, 10 Uhr) 33 Patientinnen und Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch. (vmö/pm)

