Lastwagen fährt gegen Haus in Bopfingen

Die Polizei sucht einen Brummifahrer, der am Montag in Bopfingen beim Rückwärtsfahren in ein Haus fuhr.

Die Polizei in Bopfingen sucht nach Zeugen, nachdem ein Mann nach seinem Unfall einfach weiterfuhr.

Ein Lastwagenfahrer hat in Bopfingen eine Gebäudeecke beschädigt und ist vom Unfall geflohen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann am Montag, zwischen 12.30 Uhr und 13.35 Uhr, an der Laderampe eines Supermarktes an der Bachstraße eine Gebäudeecke gestreift. Das sei vermutlich beim Rückwärtsausparken passiert. Der Fahrer floh vom Unfallort.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 4000 Euro. (pm)

