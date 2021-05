Laub

Nürnberger Investor will Fotovoltaikanlagen bei Laub bauen

Eine Fotovoltaikanlage soll nordöstlich des Munninger Ortsteils Laub entstehen. Die Bürger sollen sich an ihr beteiligen können.

Von Bernd Schied

Um die Ziele der Energiewende zu erreichen und den Freistaat Bayern bis 2040 klimaneutral zu machen, setzt die Staatsregierung verstärkt auf den Ausbau der Fotovoltaik. Ministerpräsident Markus Söder hat dies zu Beginn dieser Woche angekündigt. Ein wesentlicher Baustein hierfür sind neben den entsprechenden Anlagen auf Privathäusern oder Firmengebäuden Solarmodule auf weniger ertragreichen landwirtschaftlichen Grundstücken. Eine solche „Freiflächen-Fotovoltaikanlage“, wie es im Fachjargon heißt, soll innerhalb der kommenden zwei Jahre nordöstlich des Munninger Ortsteils Laub entstehen.

