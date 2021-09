Wie Ersthelfer einem Schiedsrichter auf dem Lauber Fußballplatz das Leben retteten

Plus Der Schiedsrichter bricht beim Spiel zwischen Laub und Buchdorf/Daiting zusammen. Die Ersthelfer erkennen den Ernst der Lage schnell und retten ihm das Leben.

Es waren dramatische Szenen, die sich am Sonntagnachmittag beim Spiel des Lauber SV und der SG FSV Buchdorf/Daiting abgespielt haben. Der Schiedsrichter brach mitten auf dem Spielfeld wegen eines Herzstillstandes zusammen, wie Zeugen schildern, die Partie wurde abgebrochen. Auch einen Tag später wirkt der Vorfall noch nach.