13:26 Uhr

Lautstarker Streit führt zu Drogenfund

Nachbarin alarmieren die Polizei, als sich mehrere Personen laut streiten. Den Beamten sind die Männer nicht unbekannt.

Zu einem lautstarken Streit ist es am Montagnachmittag in Nördlingen zwischen mehreren Personen gekommen. Nachbarn verständigten die Polizei. Die Beamten trafen laut ihrem Bericht auf mehrere Personen, die sie der örtlichen Drogenszene zuordnen konnten. Plötzlich flüchtete ein Mann in Richtung einer Tiefgarage – ein Polizist verfolgte ihn. Er konnte den Mann in der Tiefgarage, hinter einem Mauervorsprung, festnehmen. Bei der Durchsuchung kam der Grund der Flucht zu Tage: Bei dem Mann wurde eine Dose mit Betäubungsmitteln aufgefunden. (pm)

Themen folgen