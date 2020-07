00:33 Uhr

Lessmann investiert in Oettingen

Bürstenhersteller kauft neue Maschinen

Der Bürstenhersteller Lessmann aus Oettingen hat seinen Maschinenpark durch zwei neue Maschinen vergrößert. Die Gesamtinvestition im sechsstelligen Euro-Bereich stellt eigenen Angaben zufolge für die Firma einen wichtigen Punkt für die Zukunft dar.

Ein Vollautomat zur Herstellung von Innenbürsten ergänzt eine bereits vorhandene Maschine. Dieser wurde von einem Maschinenbauer in Zusammenarbeit mit der Firma Lessmann entwickelt. Im Gegensatz zum bisherigen Stand der Technik ermöglicht diese Maschine eine doppelt so schnelle Produktion. Somit bleibt der Oettinger Firma die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Herstellern garantiert, heißt es weiter.

Im Bereich der gestanzten Bürstenfertigung investiert die Firma in eine neue Maschine, die sogenannte Teller- und Leistenbürsten fertigt. Aufgrund kurzer Rüstzeiten sei diese besonders für Kunden aus der Industrie attraktiv, die oftmals Sonderanfertigungen benötigen.

Geschäftsführer Jürgen Lessmann betont die Wichtigkeit der Investitionen in die Zukunft. Um national sowie international in der Branche mitzuspielen, sei es wichtig, die Produktivität zu steigern. Dies sollen die neuen Maschinen gewährleisten, so Lessmann. Auch an zukünftige und bereits bestehende Mitarbeiter werde bei den großen Investitionen gedacht. Neue Maschinen steigerten die Attraktivität. Laut Lessmann sollen neue Technik und Elektronik den Arbeitern Spielraum geben, um eigene Ideen umzusetzen, teilt der Geschäftsführer mit. (pm)

