Löpsingen

vor 16 Min.

Grundschüler in Löpsingen feiern Stabenfest im kleinen Kreis

Einer kleiner Stabenumzug fand an der Grundschule in Löpsingen statt.

Plus An der Grundschule Löpsingen wurde ein Corona-konformes Stabenfest veranstaltet. Nach einem Umzug mit Fahnen konnten die Kinder unter anderem Stabenwürstle essen.

Von Lisa Gilz

Marschmusik schallt durch die Schulstraße in Löpsingen. An der Grundschule entlang laufen die Schüler der Klassen eins bis vier und schwingen blau-rot-weiße Fahnen. Vorne weg geht Gudrun Meier, die Schulleiterin der Grundschule. Ihr ist es ein persönliches Anliegen, das Stabenfest trotz Corona ein wenig zu feiern. Sie selbst konnte in ihrer Grundschulzeit an keinem Stabenfest teilnehmen, weil immer etwas dazwischen kam. Damit die Grundschüler in Löpsingen nicht ganz auf Staben verzichten mussten, haben sie und der Elternbeirat sich ein Hygienekonzept für eine kleinere Version des Traditionsfestes ausgedacht.

Themen folgen