vor 20 Min.

„Los Bressackos“ mit neuer CD

Konzert in der Goldenen Gans in Oettingen

Die Rieser Band „Los Bressackos“ veröffentlicht eine neue CD – und spielt deshalb am Samstag, 21. September, ein Konzert in der Goldenen Gans in Oettingen. Veranstalter Silvan Hertle (Goldene Gans) freut sich, dass die vier Musiker den Nachfolger „Goißa, Mofas, Brodwuschdkeck“ des 2016 veröffentlichten Debütalbums „Bressack mit Musik“ auch wieder im Gans-Saal präsentieren.

Die vier Musiker haben mit ihrem Lied „I brauch a Dosawoiza“ einen kleinen Hit gelandet und sind damit im Donau-Ries bekannt geworden. Das dazugehörige Musikvideo zählt mittlerweile 165000 Aufrufe auf YouTube und verteilte sich in den sozialen Netzwerken viral. Bei ihren Eigenkompositionen setzen die vier Musiker aus dem Nordries textlich strikt auf Mundart. Auch wenn Humor in den Texten eine große Rolle spielt, stößt man beim Durchhören des kompletten Albums auf ernste Themen und tiefgründige Texte, wie zum Beispiel den Titel „Maria Holl“, ein Lied über das letzte bekannte Opfer mittelalterlicher Hexenverfolgung in Nördlingen.

90 Minuten langes Live-Programm

Auf die Live-Darbietung darf man gespannt sein, denn die vier Bressacken haben den Veranstaltern gegenüber ein fulminantes 90-minütiges Live-Programm angekündigt, welches sie mit (Zitat) „Vollgas im Stil der Ramones“ aufführen werden. Dieser Ankündigung nach fallen Schunkelnummern wohl aus und stattdessen reiht sich Hit an Hit, sodass die Tanzbeine zu obligatorischen Evergreens wie „Bauraweib“, „Geräteträger“ oder „Weil heid Freide isch“ ordentlich in Schwung kommen. Zusätzlich werden zum ersten Mal auch neue Stücke zu hören sein, welchen nach exklusivem „Vorab-Hörtest“ durch Organisator Andi Weiss (Freundeskreis Kulturdekadenz Donau-Ries) ein nicht minderes Hit-Potential attestiert wird.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Rechtzeitig erscheinen lohnt sich: Die ersten 200 Besucher mit VVK-Ticket erhalten je ein Oettinger „Dosawoiza“ gratis. (pm)

sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Oettingen: Goldene Gans (Königsstraße 5) und Spielwaren Bork (Zwinger 16) und in Nördlingen: VideoMediaCenter: (Drehergasse 6), Fladen-Piraten (Drehergasse 17), Café Berger Tor (An der Berger Mauer). Eintrittspreise: Vorverkauf acht Euro/Abendkasse zwölf Euro. Weitere Informationen unter: kurzelinks.de/bressacken. Einlass: 20 Uhr/Beginn: circa 21 Uhr.

