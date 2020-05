vor 50 Min.

Maibaum in Wechingen angezündet

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter. Wie hoch der Sachschaden ist.

In Wechingen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr Fessenheim zu einem Brand ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Unbekannter einen Maibaum angezündet, der auf dem Fessenheimer Kreisverkehr stand. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

