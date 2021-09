Marktoffingen

12:05 Uhr

Der Feldbach in Marktoffingen wird saniert

Plus Die Sohle des Gewässers soll angehoben, an einer Stelle kann der Feldbach auch verbreitert und vertieft werden. Ein Großteil des Projekts ist förderfähig.

Von Matthias Link

In Marktoffingen steht die Sanierung des Feldbachs an. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, eine Förderung für das Bauvorhaben gemäß den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) zu beantragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

