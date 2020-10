01.10.2020

Marktoffingen beschäftigt sich mit der Problemzone Friedhofsmauer

Plus Der Gemeinderat Marktoffingen steht vor einem kniffligen Problem. Welche Lösungsmöglichkeiten es gibt.

Von Peter Urban

Möglichkeiten gäbe es einige, dem Problem der maroden Friedhofsmauer am Marktoffinger Friedhof beizukommen, „sie zu retten, bevor sie einstürzt“, so Bürgermeister Helmut Bauer. Zur Vorstellung der Planungen, wie die Sanierung angegangen werden könnte, hat der Bürgermeister Helmut Ruck vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Dinkelsbühl zur Gemeinderatssitzung eingeladen.

Dieser berichtete anhand von Grafiken, dass etwa vierzig Meter der Mauer, die aus sechs Einzelstücken besteht, in einem bedenklichen Zustand sind. Die einzelnen Elemente kippen zum Teil um bis zu 20 Zentimeter. Er schlug dem Rat drei mögliche Varianten der Sanierung vor: einen kompletten Neubau mit circa 60.000 Euro Kosten (ohne Entsorgungskosten und mögliche Kosten für die Umbettung einiger Gräber). Zum Zweiten eine Stabilisierung mit sogenannten „Schottenwänden“ (Kosten etwa 40.000 bis 50.000 Euro) oder drittens den Einsatz von Schrägankern.

Gemeinderat schlägt neue Wand vor

Nach langen Diskussionen über Sinn und Machbarkeit dieser Lösungen, vor allem über das Erscheinungsbild („Schottenwände sehen nicht gut aus“ und „die Wand bleibt dann aber so schief“) kam aus dem Rat der ergänzende Vorschlag, eine komplett neue Stützwand vor die alte Mauer zu stellen und den Zwischenraum aufzufüllen. Man könnte diesen neuen Abschnitt dann ansprechend gestalten, sogar neue Urnenfelder anlegen und müsste vor allem nicht in bestehende Grabstätten eingreifen. Für diese Alternative zeichnete sich ein breiter Konsens ab und so beschloss man, noch in diesem Herbst einen „Schürf“ zu beauftragen, eine Probebohrung in der bestehenden Mauer, um Klarheit über Aufbau und Beschaffenheit des Bestandes zu bekommen und vor allem Klarheit über die Möglichkeiten der Sanierung. Bürgermeister Bauer sagte zu, sich parallel mit dem Eigentümer des angrenzenden Grundstücks zu verständigen, um diesem den Vorschlag mit der davor gesetzten Stützwand zu unterbreiten und einen möglichen Ankauf der benötigten Flächen vorzubereiten.

Kanalsanierung in Minderoffingen kostet 1,3 Millionen Euro

Die anschließende Bekanntgabe der Submissionsergebnisse für die Kanalsanierung in Minderoffingen erforderte dagegen weit weniger Diskussionsbedarf. Helmut Bauer hatte vorgearbeitet und schlug dem Rat den Zuschlag für die Firma Neureiter Bau vor, die neben dem eigentlichen Angebot zusätzlich drei plausible Einsparungsvorschläge gemacht hatte.

Somit konnte der Rat den Auftrag für 1,3 Millionen Euro einstimmig vergeben, sodass der Start der Bauarbeiten ab November 2020 erfolgen kann.

Anschließend gab Bürgermeister Bauer noch bekannt, dass die Änderung des Bebauungsplans „Nord“ weiterhin ausliegt und die geplante Änderung des Bebauungsplans „Feldbach“, der nochmals ergänzt und an die Vorgaben des Bebauungsplans „Buchäcker“ angeglichen wird, demnächst „in Auslegung gehen wird“, wie gesetzlich vorgeschrieben.

