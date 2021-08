Breitbandversorgung wird untersucht, das Rathaus saniert

Plus Die Gemeinde Megesheim beteiligt sich an einer Markterkundung. Weitere Neuigkeiten gibt es bezüglich Rathaus und Luftreiniger für die Schule.

In der Nordriesgemeinde Megesheim wird derzeit das Rathaus generalsaniert. Laut Bürgermeister Karl Kolb liegen die umfangreichen Bauarbeiten auch im Zeitplan. Unter anderem erhält das stattliche Gebäude mitten im Ort eine neue Fassade sowie einen neuen Dachstuhl. Im Innern gibt es bereits neue Toilettenanlagen. Diese seien notwendig, weil das Haus nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von Vereinen wie dem Musikverein oder den Riesharmonikern zum Proben genutzt werde, sagte Kolb im Gespräch mit unserer Zeitung.