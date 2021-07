Drei Bands bringen Punkrock in den Krater-Biergarten in Megesheim

Plus „Rainer von Vielen“, „Stack“ und „Die Tapeten“ präsentieren in Megesheim die Bandbreite des Musikgenres. Viele Besucher genießen die Festival-Alternative.

Es war eine Mischung aus Erleichterung, Dankbarkeit und Spaß, die allen Beteiligten nach gefühlt endloser Corona-Abstinenz ins Gesicht geschrieben stand. Die Musiker durften endlich wieder einmal vor richtigem Publikum auftreten, die Fans genossen nach langer Durststrecke ein schmerzlich vermisstes Live-Erlebnis und die Verantwortlichen der Kraterkultur Megesheim (KKM) konnten sich ihrem „Kerngeschäft“ widmen: der Organisation und Durchführung eines musikalischen Events und damit der Bereicherung des kulturellen Angebots im Landkreis.