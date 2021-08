Kraterkultur Megesheim veranstaltet Derblecken

Politisches (Wahl-)Geschehen, lustige Begebenheiten und Kuriositäten aus dem Landkreis Donau-Ries gibt es bald auf der Theaterbühne in Megesheim zu sehen.

Mit einem nagelneuen Bühnenprogramm, zünftiger Musi und natürlich Rieser Bier will der Verein Kraterkultur Megesheim den kulturellen Spätsommer einläuten, natürlich coronakonform und bei gutem Wetter im Schulhof in Megesheim im Freien. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Rahmen der geltenden Regularien in der Turnhalle statt.

Der Verein Kraterkultur Megesheim hat himmlische Unterstützung von den „Zwoi Riaser im Himmel“ angefordert, nämlich dem einheimischen Darstellerduo „Hertle und Zwickel“ und ergänzender engelsgleicher weiblicher Unterstützung. Die zwei Ur-Riaser blicken auf eine langjährige Erfahrung auf den Theaterdorfbühnen dieser Welt zurück und werden mit zünftigem Dialekt das aktuelle politische (Wahl-) Geschehen, lustige Begebenheiten und Kuriositäten aus dem Landkreis Donau-Ries vor dem himmlischen Gericht ausurteilen, wie der Verein Kraterkultur mitteilt.

Derblecken in Megesheim

Nach altbekannter Manier wird die Politikprominenz mit einem kritischen Blick und einem Augenzwinkern „derbleckt“. Die zwei Engelein mit zusätzlich weiblicher Unterstützung nehmen auf der neu gestalteten Bühne aus ganz anderer Perspektive die emsigen und fleißigen Rieser Erdenbewohner aufs Korn. Und soviel sei schon verraten, auf der Tagesordnung stehen durchaus schwere Fälle.

Die Megesheimer Dorfmusikanten sorgen für das musikalische Rahmenprogramm. Im weiteren kabarettistischen Programm ist – soweit kurzfristig umsetzbar – ein Musikkabarett in Planung. Für das leibliche Wohl ist mit den Bierspezialitäten aus der Maier-Brauerei Nördlingen und Essen auf die „Hand“ bestens gesorgt (Selbstbedienung).

Der Einlass ist am Samstag, 11. September, um 18 Uhr (Beginn 19 Uhr). Für den Sonntagsfrühschoppen, 12. September, ist der Einlass um 10 Uhr (Beginn 11 Uhr). Die Besucherinnen und Besucher werden entsprechend der geltenden 3G-Regeln gebeten, beim Einlass einen gültigen Nachweis vorzuzeigen und die üblichen Kontaktbeschränkungen zu beachten.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 30. August, an den bekannten Vorverkaufsstellen: Dorfladen Megesheim, Schreibwaren C. Wilhelm in Oettingen, Rieser Nachrichten Nördlingen und Bavaria Tankstelle Baldingen. (pm)