Spuren eines Einbruchsversuchs an Einfamilienhaus

In Megesheim versuchen Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

An einem Einfamilienhaus im Kapellfeld in Megesheim ist in der Nacht von Montag auf Dienstag die Haustüre angegangen worden. Ein bislang unbekannter Täter versuchte laut Polizeibericht erfolglos die Haustüre aufzuhebeln. Es soll dabei ein Sachschaden von rund 200 Euro entstanden sein. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

Lesen Sie dazu auch