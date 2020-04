06:00 Uhr

Mehrere Rieser Großveranstaltungen abgesagt

Nach dem Gipfel von Bund und Ländern stehen nun viele Absagen fest. Es trifft Veranstaltungen in Nördlingen, Oettingen und anderen Gemeinden.

Von Philipp Wehrmann

Bayern lockert die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus – aber nur vorsichtig, wie Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag bei einer Pressekonferenz sagte. Bei den Veranstaltungen bleibt es vorerst, wie es war: Bis auf Weiteres sind Veranstaltungen untersagt – Großveranstaltungen sind sogar bereits bis 31. August abgesagt. Ab welcher Schwelle ein Ereignis als Großveranstaltung gilt, ließ der Ministerpräsident offen. Doch nun steht bei einigen Veranstaltungen im Ries fest, ob sie stattfinden.

In Nördlingen herrschte bis Mittag Ungewissheit. Am Nachmittag dann zog Oberbürgermeister Hermann Faul Konsequenzen aus den Aussagen des Ministerpräsidenten: „Das Stabenfest, die Mess und das Scharlachrennen können dieses Jahr nicht stattfinden“, sagte er unserer Redaktion. Die Stadt warte nun auf die schriftliche Anordnung des Freistaats. Dann könne sie bereits geschlossene Verträge kündigen. „Das wird ein schwieriges Jahr für die Schausteller.“ Noch in der Schwebe sei, wie es mit kleineren Veranstaltungen weitergehe, sagt Faul. Er könne sich zwar weitgehende Lockerungen kaum vorstellen, auch diesbezüglich warte man aber nun auf die nächste Allgemeinverfügung. „Ich stehe vollständig hinter dem vorsichtigen Kurs des Ministerpräsidenten.“

Historischer Markt findet nicht statt

Auch in Oettingen besteht nun die Gewissheit, dass mehrere Großveranstaltungen abgesagt werden müssen. Der Historische Markt findet nicht statt, sagte Christoph Schaffer, Vorsitzender des Veranstaltervereins. „Wir stehen voll hinter der Entscheidung der Verantwortlichen, Veranstaltungen bis auf Weiteres zu untersagen“, sagte er. Der Schutz der Gesundheit habe Priorität. Nichtsdestotrotz sei es richtig gewesen, bis zuletzt zweigleisig zu fahren und das Fest nicht abzusagen, bevor politische Entscheidungen dies notwendig machten. Man habe sich allerdings auf die Absage vorbereitet. „Was wäre denn die Alternative?“, fragt er. Ein fröhliches Fest sei unter diesen Umständen nicht vorstellbar.

Es steht bereits ein Ersatztermin für den Historischen Markt fest: Die Veranstaltung soll vom 7. bis 9. Mai 2021 stattfinden. Ebenfalls abgesagt sind in Oettingen der Maimarkt am 3. Mai, die Jakobikirchweih von 24. bis 27. Juli und das Stadtfest „Summer in the city“ am 8. August, wie Anja Friedel, Leiterin der Oettinger Tourist Information, unserer Zeitung sagte. Über Veranstaltungen wie Konzerte könne man noch keine Aussage treffen.

750-Jahr-Feier in Amerdingen steht auf der Kippe

Besonders bitter könnten die nächsten Wochen auch für die Amerdinger werden: Sie wollten dieses Jahr eigentlich das 750. Jubiläum ihres Dorfes feiern. Ob aus dem Festwochenende vom 24. bis 26 Juli etwas wird, will der Veranstalterverein aber erst in den kommenden Wochen entscheiden. Das sagte Heinz Amolsch, Mitglied des Organisationsteams, unserer Redaktion. Zunächst müsse man klare Definitionen der Politik abwarten, was genau eine Großveranstaltung sei – und was nicht.

Lesen Sie dazu auch:

Was wird aus dem Stabenfest in Nördlingen?

Sorgen um Festival: Das Blasius-Team wartet ab

Themen folgen