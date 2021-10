Menschen

Die Ideen des neuen Stadtbaumeisters für Nördlingen

Plus Jürgen Eichelmann ist Nördlingens neuer Stadtbaumeister. Der Deininger hat Architektur und Stadtplanung studiert, nachdem er eine Lehre als Bauzeichner und eine als Maurer abgeschlossen hat. Für alte Nördlinger Probleme hat er neue Ideen.

Von Martina Bachmann

Der neue Nördlinger Stadtbaumeister ist nicht nur Architekt, Stadtplaner und Bauzeichner. Nein, Jürgen Eichelmann ist auch gelernter Maurer. Und das kam so: 1992 machte der Deininger sein Abitur. Es war ein durchaus gutes, doch eben kein sehr gutes, wie man es für ein Architektur-Studium in München brauchte. Also musste Eichelmann warten – und diese Zeit überbrücken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

