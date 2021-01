vor 32 Min.

Messerstecherei in Nördlinger Ortsteil

In einem Ortsteil in Nördlingen gab es eine Messerstecherei.

Am vergangenen Wochenende gab es in einem Ortsteil in Nördlingen eine Messerstecherei. Was nach ersten Erkenntnissen vorgefallen ist.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist laut Polizeiangaben eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft in einem Nördlinger Ortsteil eskaliert. Wie die Polizei vor Ort erfuhr, wurde ein 34-jähriger Arbeiter mit einem Messer attackiert. Allerdings konnte die verletzte Person zu diesem Zeitpunkt vor Ort nicht angetroffen werden. Da keine genaueren Angaben über die Verletzungen des Mannes bekannt waren, wurde nach diesem zunächst gefahndet, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet.

Bei den Suchmaßnahmen waren unter anderem zwei Diensthunde im Einsatz. Der Verletzte sei nach umfangreichen Recherchen schließlich in Schwäbisch Hall in einer Privatwohnung durch die Polizei angetroffen worden. Der Mann habe bei der Auseinandersetzung leichtere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers und eine Platzwunde am Kopf erlitten, die nicht lebensgefährlich gewesen seien, aber eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus Schwäbisch Hall erforderlich machten., so die Polizei.

Messerstecherei in Nördlingen: Haftbefehl wegen Gefährlicher Körperverletzung erlassen

Die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 35 Jahren und 40 Jahren seien am Sonntagvormittag in deren Wohnung festgenommen worden. Bei der Festnahme stellten die Polizisten nach eigenen Angaben außerdem noch Betäubungsmittel in der Wohnung des 35 Jährigen sicher, welches an verschiedenen Orten in der Wohnung versteckt gewesen sei.

Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen wurden gestern Nachmittag, auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Haftrichter vorgeführt, der gegen die beiden Männer Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung erließ. (pm)

