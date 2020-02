09:00 Uhr

Michael Schneider in Reimlingen: Hommage an einen Wortkünstler

Plus Michael Schneider erinnert im Konzertstadel in Reimlingen an den Komiker Heinz Erhardt. Ein Streifzug durch dessen Werk und Leben.

Von Toni Kutscherauer

„Er war ein Meister der deutschen Sprache und des Wortspiels – ein wahrer Wortakrobat“: So eröffnete Michael Schneider den literarisch-kabarettistischen Abend des Kulturforums Nördlingen im voll besetzten Reimlinger Konzertstadel, an dem er an Heinz Erhardt erinnerte. Der großartige Komiker, der nachfolgenden Comedians wie Otto Waalkes oder Willy Astor als Vorbild diente, wäre dieser Tage 111 Jahre alt geworden.

„So was Dummes!“– der von Heinz Erhardt häufig verwendete Ausspruch dient Schneider als Titel des Programms, welches er mit einigen typischen Schüttelreimen beginnt: „Nur Wasser trinkt der Vierbeiner, der Mensch der findet Bier feiner.“ Im Folgenden werden die Besucher in fein austariertem Wechsel durch die Zeit und das Leben sowie anhand zahlreicher ausgewählter Beispiele durch das Werk des großen Humoristen geführt. Dieser wurde 1909 im damals noch russischen Riga geboren, hatte nach der Trennung der Eltern keine leichte Kindheit und auch mit dem Lernen haperte es: „In der Schule gab es für mich kein Fortkommen, also sah ich, dass ich fortkam.“ Zwar zeichnete sich Erhardts komödiantisches Talent früh ab, er musste jedoch auf dem Weg nach oben mehrere Rückschläge verkraften. Erst als er Ende der 30-er Jahre zusammen mit seiner künstlerischen Partnerin Liana am „KadeKo“ (Kabarett der Komiker) in Berlin reüssierte, war der Durchbruch geschafft und er konnte sich fortan die Engagements aussuchen. Er schenkte den Deutschen nach dem Krieg wieder das Lachen Nach Kriegsende und zwei Hungerjahren war es Heinz Erhardt, der „den Deutschen wieder das Lachen schenkte“. Zwar waren seine Texte von seinen Vorbildern Busch, Ringelnatz und Morgenstern inspiriert, doch in witzigen Persiflagen bediente er sich auch bei den Klassikern Schiller und Goethe („König Erl“). Zudem entdeckte das Multitalent neben diversen anderen Genres die Schauspielerei für sich und bediente in den Nachkriegsjahren – etwa in seinen „Willi-Filmen“ – die Sehnsucht der Menschen nach einer heilen Welt. Schallplatten, Bücher, Produktwerbung, Auftritte in angesagten Shows („Zum Blauen Bock“) – Heinz Erhardt galt als „Anchorman des deutschen Humors“, bis ein Schlaganfall seine Karriere 1971 jäh beendete, an dessen Folgen er 1979 verstarb. Mit viel Akribie und Liebe zum Detail hat Michael Schneider – 40 Jahre lang Sprecher im Bayerischen Rundfunk – aus dem umfangreichen Nachlass Heinz Erhardts ein abwechslungsreiches, unterhaltsames und kurzweiliges Programm gestaltet. Dabei treten auch weniger bekannte Facetten aus dessen Leben zutage, etwa dass er auch ernste Texte verfasste („Alphabet der Unmenschlichkeit“) oder dass seine Filmproduktions-Firma bankrott ging. Zudem war Erhardt zeitlebens ein sehr schüchterner Mensch und litt an Lampenfieber, das er gerne mit einem „DoDo“ (Doppelter Doornkaat) bekämpfte. Schneider hätte sein dreistündiges Programm wohl noch gerne ausgedehnt Umrahmt wurde der Abend von der Hofmarkmusik, die mit internationaler Volksmusik nicht nur für virtuose Intermezzi sorgte, sondern Michael Schneider auch bei mehreren Heinz-Erhardt-Liedern begleitete („Fährt der alte Lord fort, fährt er mit dem Ford fort“). Diesem ist es in seiner geistreichen Hommage gelungen, nicht nur an das Werk eines begnadeten Humoristen zu erinnern, sondern auch dessen herausragende Fähigkeiten als genialer Fabulierer und hintersinniger Wortkünstler zu beleuchten. Mit welcher Leidenschaft Schneider dies betrieb, lässt sich daran ermessen, dass er sein fast dreistündiges Programm wohl gerne noch ausgedehnt hätte. Dieser Enthusiasmus sprang auf das Publikum über: nach mehreren Zugaben – wobei natürlich „Die Made“ nicht fehlen durfte – verabschiedeten die rund 100 Besucher den Sprecher und die Musikanten mit stehenden Ovationen.

