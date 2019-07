Mieterhöhung in Nördlingen: Wer künftig mehr zahlen muss

Plus Im Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrats geht es um Mieten und Pachten. Über welche Mieterhöhungen abgestimmt wurde.

Der Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrats hat eine Reihe von Erhöhungen von Mieten für Wohnungen, Garagen, gewerblichen Objekten sowie Benutzungsgebühren und Platzpachten anderer Art behandelt.

Bei den Mieten sollten ursprünglich fünf Punkte in einem Beschluss abgestimmt werden, doch Sonja Kuban (Frauenliste) und Rita Ortler (SPD) beantragten, über den ersten Punkt davon getrennt abzustimmen – dabei ging es um frei finanzierte Wohnungen der Stadt und der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen, deren Mieten zuletzt zum 1. Mai 2017 um zehn Prozent erhöht worden waren und die zum 1. Januar 2020 um weitere fünf Prozent gesteigert werden sollten.

Prompt lehnte der Stadtrat mit sieben gegen sechs Stimmen diese Mieterhöhung ab. Sie hätte der Stadt mit jährlichen Gesamt-Brutto-Mieteinnahmen von 598.000 Euro, von denen nur ein Teil hätte erhöht werden sollen, ein Plus von rund 20.000 Euro beschert, der Stiftung bei 234.000 Euro Mieteinnahmen zusätzlich knapp 12.000 Euro.

Jörg Schwarzer (CSU) erklärte in einer Diskussion vor der Abstimmung, dass er die Mieterhöhung für die Wohnungen nach der Erhöhung im Jahr 2017 für verfrüht hält. Thomas Mittring (Stadtteilliste) hingegen hätte fünf Prozent als „deutliche, aber nicht überzogene Erhöhung“ angesehen. Auch Helmut Beyschlag (PWG) hätte eine Erhöhung auf 5,41 Euro pro Quadratmeter bei den großen Wohnanlagen als „sehr günstig und überaus angemessen“ eingestuft.

Mieten für Garagen im Stadtgebiet steigen

Daneben ging es noch um Mieten für Garagen im Stadtgebiet und gewerbliche Läden im Tanzhaus – dabei genehmigten die Ausschuss-Mitglieder einstimmig eine Erhöhung um fünf Prozent. Garagen in der Altstadt kosten nun 50 Euro Miete im Monat; ein Stellplatz in der Klösterle-Garage 55,39 Euro. Größere gewerbliche Flächen wie die alte Schranne, eine Industriehalle an der Lach oder Räume in Post und Bahnhof unterliegen individuell vereinbarten Erhöhungsmöglichkeiten und standen daher nicht zur Debatte.

Ebenfalls einstimmig beschloss man, Mieten für Objekte, die von Vereinen genutzt werden, nicht zu erhöhen; dabei handelt es sich unter anderem um Türme in der Stadtmauer oder den Kiosk im Rieser Sportpark. Die Mieten für die Fenster im Erdgeschoss des Rathauses als Werbeflächen wurden von 72 Euro auf 50 Euro pro Monat herabgesetzt; mehr gebe der Markt nicht her, hieß es im Fachvortrag von Liegenschaftsamt-Leiter Karl Stempfle.

Von Heimgärten bis zu Kanalschächten

Der Ausschuss stimmte noch über Benutzungsgebühren und Platzpachten für aktuell 270 Nutzungsvereinbarungen von Stadt und Stiftung ab. Die Objekte reichen von Heimgärten in den Stadtteilen oder Flächen im Stadtgraben über private Kanalschächte in Straßenflächen, Werbetafeln oder Gastanks bis hin zu einer Grünfläche für eine Hundeschule. Die Pachten schwanken dabei zwischen fünf und einigen hundert Euro pro Jahr, in mehr als 90 Prozent der Fälle geht es um weniger als 100 Euro.

Aus verwaltungstechnischen Gründen werden diese Gebühren und Pachten nur in längeren Zeiträumen angepasst; zuletzt zum 30. September 2008 um 20 Prozent. Der Verbraucherindex erhöhte sich seitdem um 16,31 Prozent, sodass die Stadtverwaltung eine Erhöhung von erneut 20 Prozent vorschlug, sodass langfristig die Inflation mit abgegolten ist. Die Ausschussmitglieder stimmten der Erhöhung einstimmig zu; was für die Stadt Mehreinnahmen von 5400 Euro pro Jahr bedeutet.