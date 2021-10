Minderoffingen

vor 21 Min.

Warum über eine Bushaltestelle im Ries diskutiert wird

So sah das provisorische Bushäuschen in Minderoffingen aus, bevor es wieder abgebaut werden musste.

Plus Ein provisorisches Bushäuschen sorgte für Diskussion in Minderoffingen. Die Schülerinnen und Schüler müssen im Regen stehen, weil sich jemand beschwert hat.

Von Lisa Gilz

Aufgrund einer Baustelle ist zurzeit die Dorfstraße in Minderoffingen gesperrt. Das wirkt sich auf den Schulbusverkehr im Dorf aus, die Bushaltestelle kann nicht angefahren werden. Um eine möglichst gute Alternative zu finden, hatte die Gemeinde gemeinsam mit dem Busunternehmen Schwarzer nach einer geeigneten Stelle gesucht und eine temporäre Bushaltestelle in der Nähe der Kreuzung Max-Pfau-Straße und Am Kapelle errichtet. Doch die Gemeinde musste das dortige Holz-Bushäuschen wieder abbauen lassen. Schülerinnen und Schüler stehen deshalb bei schlechtem Wetter im Regen, wenn sie morgens auf den Bus warten. Wo lag das Problem?

