Mit diesem Fund schreibt Wallerstein Geschichte

Plus In diesem Jahr sind in Wallerstein zwei kleine Tonräder gefunden worden, die möglicherweise die bisher ältesten in Bayern sind. Worauf Bürgermeister Joseph Mayer außerdem zurückblickt.

Ganz genau lässt es sich gar nicht sagen, wie alt die beiden kleinen, braunen Tonräder sind. Doch eines steht fest: In Wallerstein wurde ein besonderer Fund gemacht. Die Räder wurden in einem Baugebiet nahe der Mehrzweckhalle im Grab eines kleinen Kindes gefunden.

Mit einer Untersuchung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sollte das genaue Alter der Räder bestimmt werden – doch für die Analyse sei nicht genügend Dentin und der darin enthaltene Kohlenstoff vorhanden, sagte Dorothea Gehringer vom Bayerischen Landesamt zu unserer Zeitung. Zeitlich könne der Fund lediglich in das dritte Jahrtausend vor Christus eingeordnet werden.

Die Räder hat das Archäologiebüro von Dr. Manfred Woidich gefunden. Er erinnert sich an den Moment, als die Räder ausgegraben wurden. „Wir haben das Grab dokumentiert, ein Kollege hat an dem Bereich gearbeitet. Es sah erst unscheinbar aus. Als die zwei radförmigen Scheiben freigelegt waren, war mir sofort klar, dass das Räder sein müssen.“ Wahrscheinlich habe es sich um einen kleinen Wagen aus Holz mit zwei Tonrädern gehandelt, das Holz habe die Zeit nicht überstanden.

Für die Gemeinde soll es Repliken geben

Hat Wallerstein mit diesem Fund Geschichte geschrieben? Woidich sagt: „Es ist zumindest ein weiteres Puzzleteil, das hilft, die Verbreitung von Rad und Wagen zu erforschen. Es ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste Fund von Rad und Wagen in Bayern.“ Grundsätzlich sei die Ausbreitung von so einer Idee schwer nachzuweisen, da seien solche archäologischen Nachweise wichtig. So bedeutend sei der Fund auch, weil er einmal in einem Grab gemacht worden sei, sowie die Tatsache, dass es zwei Räder seien.

Wallersteins Bürgermeister Joseph Mayer sagt ebenfalls: „Das ist ein mehr als bedeutender Fund, weil in unserer Region das Rad zu dem Zeitpunkt noch nicht nachgewiesen war. Johann Tolksdorf vom Landesamt für Denkmalpflege hat mir versichert, dass Wallerstein ein fester Begriff in der archäologischen Fachliteratur sein wird.“ Der Gemeinderat stimme unter bestimmten Bedingungen zu, dass der Fund an die bayerische Staatssammlung abgetreten werde, schildert Mayer. Die Gemeinde soll Repliken bekommen, zudem soll der Fund ausgestellt werden. Außerdem möchte man, dass in der Gemeinde ein Fachvortrag stattfindet, damit die Bevölkerung ebenfalls an dem Fund teilhaben könne.

Für die Feuerwehr gab es ein neues Fahrzeug

Ansonsten blickt der Bürgermeister auf einige Baumaßnahmen 2019 zurück. „In Birkhausen haben wir die gesamte Oberere Dorfstraße mit einem neuen Kanal versehen. In Wallerstein haben wir ein Neubaugebiet erschlossen, das jetzt bebaut werden kann“, sagt Mayer. Das sei wichtig, damit Familien sesshaft werden könnten. In Munzingen hätten Kanalarbeiten begonnen. Auch die Gemeindeverbindungsstraße von Munzingen in Richtung Ellwangen sei komplett mit einem Radweg neu gebaut worden. Viele Straßen- und Kanalarbeiten in der Gemeinde seien mittlerweile an Firmen vergeben worden, die begännen im kommenden Frühjahr.

Im Mai bekam die Freiwillige Feuerwehr Wallerstein ein neues Fahrzeug. Das war auch dringend nötig, denn als 1982 das bisherige Fahrzeug übergeben wurde, war der derzeitige Kommandant Armin Strehle noch nicht einmal geboren. „350.000 Euro ist ein stolzer Preis, aber die Schlagkräftigkeit der Wehr ist einfach unabdingbar“, sagt Mayer. Das Auto sei aber auch in Hinblick auf die Anforderungen der kommenden Jahre gekauft worden. Zudem verfüge die Wehr noch über ein Tankfahrzeug, das aber auch in die Jahre gekommen sei. Das werde bald ausgetauscht.

Ein neues Mobilitätskonzept wurde angestoßen, es wurden sogenannte Mitfahrbänke angeschafft. Diese werden im kommenden Frühjahr aufgestellt. (mit ring)