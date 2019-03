vor 40 Min.

Mitarbeiter der Nördlinger Druckerei C. H. Beck streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat in der Druckerei zum Warnstreik aufgerufen. Wie lange der Streik andauert.

Beschäftigte der Druckerei C. H. Beck streiken seit Freitag, 22. März, 5 Uhr und folgen damit einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Diese fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um fünf Prozent. Zudem möchte Verdi, dass Personen, die die gleiche Tätigkeit ausführen, auch den gleichen Lohn bekommen. Teilweise gebe es bisher drei verschiedene Löhne von Beschäftigten für die identische Tätigkeit.

Nach Angaben der Gewerkschaft befinden sich alle Bereiche der Druckerei in einem tariflosen Zustand. Auf ein Schreiben mit der Forderung nach einem Eintritt in Tarifverhandlungen für die gesamte Druckerei an die Nördlinger Geschäftsführung habe diese nicht reagiert. Der Warnstreik dauert noch bis Samstag, 23. März, 11 Uhr an. (pm)

