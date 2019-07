vor 48 Min.

Mitsingen erwünscht

Beim Wirtshaussingen des Sängerbunds Oettingen zeigten viele Besucher Initiative. Bei dieser Gelegenheit wurde sogar ein neues Oettinger Heimatlied vorgestellt

Von Ernst Mayer

Am Abend eines sonnigen heißen Tages waren die Tische im Biergarten der „Post“ in Oettingen bald besetzt, der Chor des Sängerbunds versammelte sich im hinteren Bereich und bereitete sich für seinen Auftritt vor. Ein Wirtshaussingen sollte stattfinden. Und zu diesem Zweck wurde Werner Kunzmann als erfahrener Vorsänger eingeladen, der schon seit zehn Jahren regelmäßig für solche Veranstaltungen in Megesheim sein Akkordeon mitbringt und die Lieder anstimmt.

Der Chor gab mit dem Willkommensgruß „Grüß Gott mitanand – schön wird die Stund’ in unserer Rund“ der Vorsitzenden Gertrud Jaumann das Stichwort für ihre Begrüßung, dass den Chormitgliedern die Geselligkeit neben dem gemeinsamen Singen sehr wichtig sei, darum sei es eine große Freude für den Verein, dass so viele Gäste der Einladung zum Wirtshaussingen in der Oettinger Musikwoche gefolgt seien. Es bestehe natürlich der Wunsch, dass der Abend eine Anregung geben sollte, um weitere Sänger für den Chor zu gewinnen. Dieses Anliegen unterstützte auch Chorleiterin Elisabeth Laznicka-Lechner. Sie hatte dafür eigens ein Lied einstudiert, das dafür werben sollte: „Dienstag um 8“. Damit begann der erste Block der Chordarbietungen mit Arrangements von Lorenz Maierhofer, der Volkslieder mit Silbengesang rhythmisiert, in der Absicht sie zu modernisieren. „Dubidum“ beim „Hans bleib do“ oder „Tamtarara“, „weil’s heut noch lustig wird“ frischten die Lieder auf für ein unterhaltsames Programm.

Nach vier Chorliedern griff Werner Kunzmann zum Akkordeon und animierte die Gäste zum gemeinsamen Singen. „Mädel, draußen ist es schön“, mit der Melodie zum Nördlinger Stabenlied, rief die Menschen auf zum Spazieren in der Natur, in den „… grünen Wald, wo die Drossel singt“ oder dahin, wo „… alle Brünnlein fließen“, aber auch zu einem Blick in den Himmel („Es scheint der Mond so hell“), bis Elisabeth Laznicka-Lechner in Gedichtform den zweiten Block ankündigte, mit Themen die Oettingen im Besonderen betreffen. Ein neues „Oettingen-Lied“, das die Schönheiten der Heimatstadt beschreibt und, was die Menschen an ihr so sehr schätzen, hatte Werner Kunzmann in Reimform gebracht und dazu eine eigene Melodie geschrieben: „Wo die Wörnitz fließt, liegt eine kleine Stadt im wunderschönen Ries, … du mein Oettingen!“ Als Chorgesang bekam es viel Beifall, doch hätte es sich auch bestens als Lied für den Wirtshaustisch angeboten.

Im Wechsel von Chor und kräftigem Gesang an den Tischen ging es weiter mit fröhlichen Liedern und frischen Getränken. Man sang vom Frühling und vom Sommer, von Blumen, vom Edelweiß, von Wald und Bergen und von der Liebe. Sogar ein paar Schlager wurden noch eingestreut, über „brennend heißen Wüstensand“, und ein erfrischender Samba vom Chor, bis es hieß „Ein schöner Tag zu Ende geht …“ und der Sängerbund mit seiner Dirigentin samt Vorsänger Kunzmann ihren verdienten Beifall bekamen. So konnten am Ende alle nach einem schönen musikalischen Erlebnis den Heimweg antreten.

