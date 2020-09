vor 33 Min.

Modellbau: Die Burg Flochberg ist auferstanden

Plus Der Schloßberger Peter Stahl hat ein Modell der Burg Flochberg im Maßstab 1:80 gebaut. Wie viel Zeit er für die filigrane Arbeit gebraucht hat.

Von Mark Masuch

Eigentlich ist sie eine Ruine, die hoch oben über Bopfingen thront, doch der Schloßberger Peter Stahl hat es in rund acht Jahren Bauzeit geschafft, ein Modell der Burg zu fertigen – so, wie sie damals wahrscheinlich ausgesehen hat. Dieses Modell hat Stahl jüngst der Stauferschule in Schloßberg gestiftet, die die Geschichte der Burg nun anschaulich in den Unterricht integrieren möchte.

Eigentlich ist Peter Stahl kein Hobby-Modellbauer – die Burg Flochberg war seine erste Konstruktion. Er habe immer mal wieder Bilder der Festung gesehen, bei denen häufig etwas falsch gewesen sei, mal ein Tor an der falschen Stelle oder ein Turm zu viel, sagt der 64-Jährige. Das habe ihn geärgert, sodass er beschlossen habe, die Anlage als Modell nachzubauen. Hilfe erhielt er dabei von einem Nachbarn, der Mitglied im Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Flochberg ist. Dieser habe zahlreiche Ideen zur Umsetzung beigesteuert, verrät Stahl.

Die Burg besteht aus etwa 11.000 Einzelteilen

Das Modell begann mit dem Fundament, das essentiell für den späteren Aufbau war. So konnte Stahl den passenden Maßstab für die Türme, Gebäude und Mauern berechnen. Für Bauten verwendete der Schloßberger den mineralischen Baustoff Ytong. Diesen sägte er nach Bedarf zu. Die Burg bestehe aus etwa 11.000 einzelnen Elementen, erklärt Stahl, der in seinem Keller verteilt auf acht Jahre rund 2800 Stunden an dem Modell feilte - allerdings nur in den Wintermonaten. Pro Tag habe er etwa zwei bis drei Stunden daran gearbeitet. Länger habe er sich dann nicht mehr konzentrieren können, da das Projekt viele Überlegungen erfordert habe. „Es hat aber immer sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Stahl weiter.

Irgendwann war das Modell dann fertig, doch einfach in seinem Keller stehen lassen wollte Peter Stahl die Burg auch nicht. Hier kam Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler ins Spiel, der nach Begutachtung der Konstruktion gemeinsam mit dem Modellbauer beschloss, dass dessen Werk der Öffentlichkeit zugängig gemacht werden sollte. Bühler kontaktierte Schloßbergs Ortsvorsteher Albert Kratzel, um zu überlegen, wo man die Burg ausstellen könnte. Im Museum im Seelhaus, wo bereits ein ähnliches Modell eines anderen Künstlers ausgestellt ist, sei kein Platz gewesen, erläutert der Bürgermeister. Ein passender Ort war schnell gefunden: Die Stauferschule in Schloßberg. Heimatgeschichte spiele eine große Rolle, sagt Bühler, der sich begeistert von Stahls Modell zeigt. Stahl habe die Burg so interpretiert, wie sie ausgesehen haben könnte. Er sei aber auch erstaunt gewesen, wie groß die Anlage geworden sei, so Bühler. Auch für die Schule sei die Burg ein Gewinn. „Das ist Geschichte zum Anfassen“, freut sich Bühler. Restlos begeistert ist auch Albert Kratzel. Er sei stolz, dass es jemand aus Schloßberg gewesen sei, der die Burg gebaut habe. Peter Stahl sei wirklich mit Herzblut bei der Sache gewesen.

Modell der Burg Flochberg wiegt 150 Kilogramm

Um das Modell entsprechend präsentieren zu können, beauftragte der Bürgermeister den Bopfinger Schreiner Roland Beck, einen Schaukasten aus Holz zu entwerfen. Um das Modell zu schützen, erhielt der Aufbau zusätzlich einen Glasaufbau, durch den es begutachtet werden kann. Laut Peter Stahl wiegt allein das Burgmodell 150 Kilogramm. Vier Männer habe man gebraucht, um es zu tragen, berichtet er. Mit dem Schaukasten wiegt die Anlage knapp eine halbe Tonne.

In der Stauferschule zeigt man sich sehr erfreut über das Modell. Man wandere gern mit den Kindern zur Ruine hoch, doch die Schüler hätten sich bisher nur schwer vorstellen können, wie die Burg einmal aussah, erzählt die kommissarische Schulleiterin Kerstin Schlosser. Mit dem Modell sei das anders. Ob er demnächst ein neues Modell anfertigen wird, weiß Peter Stahl nicht. Er spiele aber mit dem Gedanken, sich des „Schlössles“ in Trochtelfingen anzunehmen, sagt er.

