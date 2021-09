Bürgermeisterin will gesellschaftlichen Wandel gemeinsam angehen

Plus Bei einer der Bürgerversammlungen in Mönchsdeggingen wurde unter anderem das Thema Almarin angesprochen. Es solle nichts unversucht bleiben.

An den Schluss ihres Vortrages bei der Bürgerversammlung Mönchsdeggingen, die wegen der Beschränkungen erstens auf zwei Termine und zweitens in die Turnhalle der Mönchsdegginger Grundschule verlegt worden war, setzte Bürgermeisterin Karin Bergdolt ein hehres Ziel: „Gesellschaftlichen Wandel gemeinsam angehen.“ Denn das Auseinandergezogene ihrer Flächengemeinde mit ihren sechs Ortsteilen sieht die Bürgermeisterin als große Herausforderung für den Zusammenhalt.