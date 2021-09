Mönchsdeggingen

vor 36 Min.

Wenn die Tomatenernte im Eimer ist

Die Kraut- und Braunfäule hat im Garten von Kerstin Jedersberger viele Tomaten befallen. Der Grund dafür ist der viele Regen, den es in diesem Sommer im Landkreis Donau-Ries gab.

Plus Das feuchte Wetter beschert den Tomatenzüchterinnen und -züchtern im Landkreis eine schlechte Ernte. Dutzende Sorten muss Kerstin Jedersberger aus Mönchsdeggingen entsorgen.

Bei 100 hörte Kerstin Jedersberger auf zu zählen. So viele und noch mehr verschiedene Sorten an Tomaten hat die Frau aus Mönchsdeggingen im Frühjahr 2021 gesäht. Jetzt wäre die Zeit der großen Ernte gewesen. Doch der Großteil davon ist futsch. Schuld: die Kraut- und Braunfäule. Was eine Expertin dagegen empfiehlt.

