Autos durch Schrauben beschädigt

Ein Unbekannter verteilte in Untermagerbein Schrauben auf der Straße. Es wurden zwei Autos beschädigt.

Im Ortsteil Untermagerbein sind am Freitag und Samstag an zwei geparkten Autos jeweils in einem Reifen Spaxschrauben von den Besitzern festgestellt worden. Aus den jeweiligen Reifen war die Luft entwichen und die Reifen mussten gewechselt werden. Laut Polizeiangaben wurde festgestellt, dass an mehreren Stellen in der Siedlung vermutlich absichtlich eine Vielzahl der Schrauben auf der Straße verteilt worden war. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Nördlinger Polizei zu melden. (pm)

