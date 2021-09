Bremsen versagen: Fahrer beschädigt zwei Autos bei Möttingen

Wegen eines Defekts an der Bremse konnte ein Autofahrer bei Möttingen nicht mehr anhalten, es ist zu einem Unfall gekommen.

Drei Autos wurden am Montagnachmittag auf der Romantischen Straße in einen Unfall verwickelt, es entstanden Blechschäden im Wert von mehreren tausend Euro. Wie die Polizei mitteilt, haben zwei Fahrzeuge hintereinander verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage anhalten müssen, einem dritten Fahrer gelang dies nicht mehr.

Ein plötzlich auftretender Defekt an der Bremse hat den Unfall offenbar ausgelöst, so die Polizei. (pm)

