Paketlieferant beschädigt Gartenzaun in Möttingen und fährt vom Unfallort davon

Ein Lieferant fährt mit seinem Fahrzeug in einen Gartenzaun in Möttingen. Er fährt weiter, ohne sich um die Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein UPS-Lieferanthat mit seinem Fahrzeug in Möttingen einen Zaun beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Paketlieferdienst am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Merzinger Straße in den Gartenzaun und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren und meldete dies der Polizei Nördlingen. Diese bittet um Hinweise zu dem Fahrer unter 09081/29560. (pm)

