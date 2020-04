Möttingen: Servus Bürgermeister Erwin Seiler

Plus Das bisherige Möttinger Gemeindeoberhaupt leitet zum letzten Mal eine Ratssitzung. In der geht es auch um Zahlungen, die Bürger leisten müssen.

Am Schluss seiner letzten Gemeinderatssitzung als Möttinger Bürgermeister wurde Erwin Seiler emotional. „Es fällt mir schwer, mich zu verabschieden. Ein wichtiger Abschnitt meines Lebens geht jetzt zu Ende. Die Gemeinde hat mir sehr viel bedeutet“, sagte der scheidende Rathauschef in einer kurzen Ansprache.

Während seiner zwölf Amtsjahre sei in Möttingen und den Ortsteilen viel bewegt worden, betonte Seiler und wartete mit einigen Zahlen auf: 75 Millionen Euro habe die Kommune in dieser Zeit umgesetzt, 3500 Beschlüsse seien gefasst worden, mehr als 200 Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse hätten stattgefunden, um mitunter bedeutende Entscheidungen für die Weiterentwicklung der Gemeinde zu treffen. „Ich bin stolz, Euer Bürgermeister gewesen zu sein“, wandte sich Erwin Seiler direkt an die Gemeinderäte. „Das war’s, macht’s gut.“ Das Gremium erhob sich daraufhin spontan von den Plätzen und spendete dem scheidenden Bürgermeister lang anhaltenden Beifall.

Verabschiedung von Erwin Seiler wird nachgeholt

Der künftige Rathauschef Timo Böllmann bedauerte, dass es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich wäre, Erwin Seiler zeitnah gebührend zu verabschieden. „Sobald das wieder geht, holen wir das nach“, versprach Böllmann, der offiziell am 1. Mai die Amtsgeschäfte übernimmt und am 4. Mai zusammen mit den neu gewählten Gemeinderatsmitgliedern vereidigt wird.

Zuvor hatte das Gremium eine neue Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen beschlossen, die die bisherige aus dem Jahr 1995 außer Kraft setzt. Künftig wird es möglich sein, seitens der Gemeinde bei Altfällen aus den zurückliegenden 25 Jahren Beitragsreduzierungen vorzunehmen. Nach Angaben von Dieter Löfflad, der in der Verwaltung für die Beitragsabrechnungen zuständig ist, besteht jetzt auch die Möglichkeit, den Betroffenen die Erschließungsbeiträge ganz zu erlassen. Da es sich um eine sehr komplexe Materie handle, so Löfflad, werde die Kommune sich noch rechtlich beraten lassen.

Umbau des alten Gemeindeamtes in vollem Gang

Bürgermeister Seiler teilte noch mit, dass der Umbau des alten Gemeindeamtes in ein Übergangsquartier für die Kinderbetreuung (wir berichteten) derzeit in vollem Gange sei. Inzwischen gebe es darüber hinaus sehr viele Anmeldungen für Betreuungsplätze, was die räumliche Gesamtsituation nicht einfacher mache.

Abgerechnet sei inzwischen das neue Bürgerzentrum, so Seiler weiter. Sowohl beim Gebäude selbst, als auch bei den Außenanlagen habe es eine finanzielle Punktlandung gegeben. Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ergab laut Rechnungsprüfer Hans Wiedemann einen Überschuss von rund 946000 Euro. Kritisch bemerkte Wiedemann den personellen Engpass beim Verwaltungspersonal der Gemeinde in dem betroffenen Jahr.

Unserer Zeitung erklärte Erwin Seiler auf Nachfrage, dass sich die Situation mittlerweile sehr entspannt habe. In jüngster Vergangenheit sei es gelungen, eine Reihe neuer Mitarbeiter für die Gemeindeverwaltung zu gewinnen.

