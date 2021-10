Stau übersehen: Mann fährt auf Kleinlaster auf

Bei einem Unfall in Möttingen sind zwei Kleinlaster zusammengestoßen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Möttingen ereignet. Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf der B25 in Richtung Harburg durch Möttingen.

Er bemerkte laut Polizeiangaben nicht, dass sich vor der Ampelanlage in der Ortsmitte ein Rückstau gebildet hatte und die Fahrzeuge vor ihm deswegen abbremsen mussten. Folglich sei er auf einen anderen vor ihm fahrenden Kleintransporter aufgefahren, welcher von einem 18-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden betrug insgesamt 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pm)