Möttingen: „Wir sind Bierkönigin“

Die Möttinger feiern Johanna Seiler. Es ist ein launiger Abend im neuen Dorfzentrum.

Von Peter Urban

„Wir sind Bierkönigin!“ Das, was Landrat Stefan Rößle bei seiner launigen Gratulationsrede für die frisch gekürte Bayerische Bierkönigin aussprach, empfanden wohl viele der zahlreichen Besucher im neuen schmucken Dorfzentrum in Möttingen. War doch eine der ihren – und dann noch die Tochter des Bürgermeisters – unlängst in München als Siegerin bei der alljährlichen Wahl zur Bayerischen Bierkönigin hervorgegangen. Sichtlich stolz eröffnete Vater Erwin Seiler den Empfang, zu dem auch viele junge Möttinger und viele in Tracht gekommen waren, um seine Tochter zu den Klängen des Musikvereins Mönchsdeggingen in den Saal zu führen.

Ein roter „Thron“ war für „Ihre Majestät“ bereitgestellt worden. Gleich nach der Begrüßung der Ehrengäste und einem scherzhaften Ausspruch des Bedauerns („Da meint man, man ist Bürgermeister und sei wer, dabei ist man doch gleich wieder Untertan“), erklärte sich der Bürgermeister für befangen und überließ die weitere Moderation des Abends seinem Dritten Bürgermeister Timo Bollmann, der Johanna Seiler sofort mit Fragen löcherte. Dabei kam heraus, dass das Ganze mehr oder weniger zufällig bei einem Besuch in Kaltenberg und einer beiläufigen Bemerkung von Kumpels ins Rollen kam. Sie hat sich dann heimlich beworben um ihr Amt, es wussten nur drei Leute davon. Und erst, als sie in die Endausscheidung gekommen war, hat sie den Eltern davon erzählt.

Dass sie eine würdige Repräsentantin des Bayerischen Bieres ist, bewies Johanna Seiler eloquent und nicht nur im übertragenen Sinne schlagfertig. Was sie sogleich beim Anstich des „Empfangsbieres“ bewies: Zwei Schläge, kein Tropfen ging daneben. Und auch der dazugehörige Trinkspruch saß: „Mit des Bieres Hochgenuss wächst des Bauches Radius!“ Gemeinsam mit dem Landrat schenkte sie Freibier aus und trotz des vorherigen „Warnhinweises“ griffen die Gäste gerne zu.

Das Privileg des Ausschenkens hatte sich Rößle beim vorausgegangenen Masskrugstemmen der Ehrengäste erworben, aus dem er als deutlicher Sieger hervorging. Siegerin der Herzen und der weiteren Gratulationsreden war und blieb allerdings Johanna Seiler. „Perfekte Botschafterin für Bayern, Schwaben und das Donau-Ries“ (CSU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler), „Sie ist die Marke DonauRies“ (Rößle), „Wir als Fürst Wallerstein Brauerei freuen uns, dass sie ihre Karriere bei uns begonnen hat.“ (Brauereigeschäftsführer Michael Metz). Die Redner gaben sich alle Mühe, launige Pointen zu setzen. So verglich Rößle die Wahl zur Bierkönigin mit einem 6er im Lotto: „Für einen Lottogewinn ist die Chance 1:15 Millionen, Bayern hat 13 Millionen Einwohner, die Chance, Bierkönigin zu werden liegt also bei 1:13 Millionen.“ Und er hob hervor, dass Johanna in ihrer Arbeitsstelle in der Gefäßchirurgischen Ambulanz „schon immer mit Gefäßen“ zu tun gehabt habe, ihr Amt also jetzt eine quasi logische Konsequenz sei.

Bei so viel Wortwitz konnte Johanna Seiler natürlich nicht zurückstehen. Auf die Bemerkung, dass sie nach ihrer Amtszeit als Königin ja wohl nie mehr arbeiten müsste, entgegnete sie lachend und mit Blick auf ihre Familie: „Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, würd’ ich Bürgermeister machen!“ Sprach’s, dirigierte zum Abschluss des offiziellen Teils den Musikverein Mönchsdeggingen und genoss anschließend dem Abend „dahoam“ mit ihren Gästen.

