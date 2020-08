00:32 Uhr

Möttinger Verwaltung atmet auf

Förderstopp wird zurückgenommen

Von Bernd Schied

Aufatmen in der Möttinger Gemeindeverwaltung. Nachdem das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz den von ihm erst vor Kurzem verhängten Förderstopp für Kanalsanierungen nach der sogenannten RZWas (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben) wieder zurückgenommen hat, kann die Gemeinde die Erneuerung der Abwasserkanäle in der Merzinger Straße in Balgheim wie geplant in Angriff nehmen. Das teilte Bürgermeister Timo Böllmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Offenbar habe der Protest zahlreicher Kommunen beim Ministerium Wirkung gezeigt, sagte Böllmann und dankte dem CSU-Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler für seine Unterstützung in dieser Sache. Gleich nach dem Förderstopp habe sich Fackler an das Umweltministerium gewandt und darum gebeten, diese Entscheidung im Sinne der Städte und Gemeinden zu überdenken, so Böllmann.

Wäre es bei der Aussetzung geblieben, hätten Möttingen rund 500000 Euro an Zuschussmitteln gefehlt. Für diejenigen Kommunen, die bereits Förderanträge gestellt hätten, würden jetzt wieder die bisherigen Kriterien bis Ende 2021 gelten. Für die Zeit danach plane die Staatsregierung neue Zuschusskriterien. Laut Böllmann kann aller Voraussicht nach im kommenden Frühjahr mit den Arbeiten in Balgheim begonnen werden, die bis Ende kommenden Jahres abgerechnet sein müssten.

Begonnen haben nach Aussage des Rathauschefs mittlerweile die Erschließungsarbeiten für die neuen Baugebiete in Balgheim und Enkingen. Auch die Arbeiten für die Verlegung einer Abwasserdruckleitung von Balgheim zur zentralen Kläranlage in Möttingen seien angelaufen.

Voreiliger Bauherr bekommt keine Zustimmung

Überstimmt haben die Gemeinderäte die Verwaltung im Zusammenhang mit dem Bau einer Gabionenwand bei einem Antrag eines Grundstückeigentümers, der ohne ein zustimmendes Votum des Gremiums bereits mit den Arbeiten begonnen hatte. Timo Böllmann kritisierte zwar das Vorgehen des Antragstellers („Nicht die feine Art“), plädierte aber dafür, dem Vorhaben zuzustimmen.

Eine Mehrheit im Rat sah die Angelegenheit anders. Es könne nicht angehen, ohne ein offizielles Votum des Gemeinderats mit dem Bau zu beginnen, hieß es. Von daher müsse der Gemeinderat mit einer Ablehnung ein Zeichen setzen, dass es so nicht gehe. Mit sieben gegen sechs Stimmen wurde das gemeindliche Einvernehmen verweigert.

