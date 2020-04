vor 50 Min.

Möttinger investieren in Infrastruktur

Ferienausschuss vergibt Aufträge

Von Bernd Schied

Zum Ende der laufenden Wahlperiode hat der Ferienausschuss des Möttinger Gemeinderates nochmals tief in die Tasche gegriffen und Aufträge für verschiedene Infrastrukturprojekte in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro vergeben. Für den ersten Bauabschnitt der Erschließung des neuen Baugebietes „Steinäcker“ in Balgheim am Ortsrand Richtung Hohenaltheim gibt die Kommune rund 47000 Euro für die Kanalisation und die Baustraße aus, für den Straßenbau rund 23000 Euro. Einen weiteren sechsstelligen Betrag investiert die Gemeinde in eine Druckleitung zur Anbindung Balgheims an die Möttinger Kläranlage.

Der scheidende Bürgermeister Erwin Seiler sprach mit der Auftragsvergabe für Balgheim von einem weiteren Schritt zur Ausweisung neuer Baugebiete in den Ortsteilen. Wie berichtet, soll auch in Enkingen ein neues Wohngebiet entstehen.

Zugestimmt hat der Gemeinderat zudem dem Neubau einer Gewerbehalle mit Einliegerwohnung, Büro und Sozialräumen der Firma Gartenbau Bissinger auf dem eigenen Grundstück in der Balgheimer Straße in Möttingen. Rathauschef Seiler bezeichnete das Bauvorhaben als wichtigen Beitrag zur Innenentwicklung des Ortes.

Auf Initiative des künftigen Bürgermeisters Timo Böllmann erklärten sich die Gemeinderäte mit einer Spende von 1000 Euro an das Seniorenheim in Harburg (Ellen-Märker-Haus) einverstanden. Laut Böllmann ist das Geld für notwendige Anschaffungen, vor allem für Schutzbekleidung, gedacht. Gemeinderätin Sigrid Scharrer-Bothner wies darauf hin, dass Schutzbekleidung derzeit nur schwer zu bekommen sei und wenn, zu überhöhten Preisen.

Die letzte Gemeinderatssitzung unter Vorsitz von Erwin Seiler wird am 20. April im Saal des Bürgerzentrums stattfinden. Die Vereidigung des neuen Rathauschefs Timo Böllmann ist für den 4. Mai terminiert.

