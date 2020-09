vor 38 Min.

Motorraum eines Autos steht in Nördlingen in Flammen

Die Feuerwehr in Nördlingen ist am Donnerstag zu einem Fahrzeugbrand ausgerückt.

Auf dem Weg zur Arbeit bemerkt der Autofahrer, dass mehrere Kontrolllämpchen leuchten. Dann sieht er die Flammen im Motorraum und handelt geistesgegenwärtig.

In Nördlingen ist ein 36-Jähriger am Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als ihm Unstimmigkeiten an seinem Fahrzeug aufgefallen sind. Wie die Polizei berichtet, leuchteten auf der Fahrt plötzlich mehrere Kontrolllämpchen auf und die Servolenkung funktionierte nicht mehr. In der Schubertstraße schließlich bemerkte der Mann Flammen im Motorraum, die er sofort mit einem Feuerlöscher löschte.

Da allerdings noch Glutnester vorhanden waren, wurde die Feuerwehr Nördlingen hinzugezogen, die den Brand letztlich komplett löschte. Der 36 Jährige blieb den Beamten zufolge unverletzt. RN

