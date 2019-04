23.04.2019

Musikanten auf dem Prüfstand

Nur fünf Kapellen waren bei Wertungsspiel in Fremdingen dabei

Leider nur fünf Kapellen nahmen erfolgreich am 32. Wertungsspiel des ASM-Bezirk 16 Donau-Ries in Fremdingen teil. Musikanten und Dirigenten trugen dabei ihre einstudierten Stücke einer kompetenten Jury und einem sachkundigen Publikum vor. Bezirksvorsitzender Theo Keller begrüßte dazu die Blasmusik-Experten Rainer Pfister (Tübingen), Christoph Erb (Griesingen) und Jürgen Degeler (Heidenheim) als Juroren.

Nachdem in den unterschiedlichen Leistungsstufen bei „offener Bewertung“ dreimal die Wertung mit „sehr gutem Erfolg“ und zweimal das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ erreicht wurde, waren der Vorsitzende sowie der verantwortliche Ehrenbezirksdirigent Reinhard Reichherzer mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.

In Grund-, Unter-, Mittel- und Oberstufe präsentierten die Vorstufenorchester, Jugend- und Stammkapellen ihre Pflicht- und Selbstwahlstücke. Das Vorstufenorchester Fremdingen/Maihingen mit den Dirigenten Benedikt Maier und Rosina Aust erhielt die Wertung „mit sehr gutem Erfolg“. Ebenso die von Josef Basting dirigierte Jugendkapelle Asbach-Bäumenheim. In der Unterstufe erreichte die Jugendkapelle Donauwörth das Ergebnis „mit sehr gutem Erfolg“ und in der Mittelstufe konnte sich die Jugendkapelle Fremdingen unter Dirigent Daniel Stimpfle „mit ausgezeichnetem Erfolg“ qualifizieren. Die Kapelle stellte sich sogar dem „Stundenchor“, dabei musste sie ein unbekanntes Musikstück nach einer Vorbereitungszeit von nur einer Stunde vortragen.

In der schwierigen Oberstufe erreichte die Stadtkapelle Donauwörth mit ihrem Dirigenten Josef Basting das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“. Am Ende dankte der Bezirksvorsitzende dem Ehrenbezirksdirigenten sowie Schriftführerin Barbara Roßkopf für die gute Vorbereitung und Durchführung des Wertungsspiels, den Wertungsrichtern für ihr Engagement und den Kapellen für ihren gelungenen Vortrag.

Sein besonderer Dank galt dem Musikverein 1871 Fremdingen, für die umsichtige und hervorragende Ausrichtung. Abschließend forderte er die Kapellen auf, sich künftig wieder mehr dem Wertungsspiel zu stellen. (aka)

