vor 6 Min.

Musikerinnen spielen zusammen Klavier

In Mönchsdeggingen findet der erste Musiktreff statt

Dekanatskantor Hans-Georg Stapff ist begeistert: Seine Gospel-Offensive startete. Nach Gottesdiensten in Rain, Appetshofen und Donauwörth folgen demnächst Harburg und Mönchsdeggingen als Veranstaltungsorte. Und er hat noch ein weiteres Projekt. In Mönchsdeggingen fand der erste Musikerinnen-Treff statt. Drei Frauen schleppten ihre Pianos den Berg hinauf ins Gemeindehaus, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Klaviertasten hatten sie sich alle schon mal beschäftigt, neu war für sie, in die Geheimnisse der Akkord-Abkürzungen einzusteigen. Sie hatten viel Spaß, das Musizieren war aber auch eine Herausforderung für sie, heißt es weiter. Im Januar soll in Ebermergen der nächste Musikertreff stattfinden. Dafür hätten sich bereits Musiker angemeldet, die Gitarre und Trommel spielten. Stapffs Vision sind Musikteams aus Sänger, Klavier und Melodieinstrument. Aber es gebe keine Grenze und der Prozess sei offen. (pm)

gibt es online unter www.notenkessel.de und unter dem Punkt Gospelgottesdienst, per E-Mail unter stapff@notenkessel.de oder telefonisch unter 09099-921762.

Themen folgen