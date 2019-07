00:33 Uhr

Musikstücke werden ohne Noten vorgetragen

Schmitts Katze präsentiert in Hainsfarth Klezmermusik und jiddische Lieder

Von Friedrich Wörlen

Schmitts Katze war in Hainsfarth. Hinter diesem enigmatischen Satz verbirgt sich der Auftritt der Würzburger Klezmer-Truppe, mit dem der Freundeskreis der ehemaligen Synagoge Hainsfarth seinen Saisonabschluss beging und sein treues Publikum in die Sommerpause entließ.

Ein Berufsmusiker (Christian Hartung, Geige), ein Architekt (Matthias Grob, Klarinette), ein Mathe-Lehrer (Marcel Largé, Mandoline und Gitarre) und ein Musikwissenschaftler im Ruhestand (Armin Griebel, Bass) entdeckten gemeinsam ihr Faible für die spezielle, von den osteuropäischen Juden entwickelte Musikrichtung und begeistern damit und mit ihrer virtuosen Beherrschung ihrer Instrumente, mit ihrem Singen und vor allem auch mit ihrem charmanten Auftreten das Publikum.

Mit informativen Zwischentexten führen sie uns in die Welt, wo jiddisch gesprochen und gesungen wurde: „Zweckfreie“ Konzerte gab es im Schtetl nicht. Dazu fehlte es an Zeit und an Geld. Anlassbezogen, das heißt hauptsächlich bei Hochzeiten, wurde Musik gemacht. Die Synagogen waren Plätze des Lebens und des Feierns. Ein Hochzeitsfest konnte schon einmal eine Woche dauern, sodass die orthodoxen Klezmorim zeitweise durch „Schabbes-Gojim“, zum Beispiel aus dem Volk der Roma, abgelöst werden mussten. So erklärt sich die gegenseitige Befruchtung der beiden Musikstile. Auch Elemente aus der Musik der Krimtataren gingen in die Klezmermusik ein.

Schon vor der grauenhaften Vernichtungswelle, die die Nazis über das jüdische Volk brachten, gab es in Osteuropa immer wieder Pogrome, und damit auch eine jüdische Emigration, vorwiegend nach Amerika und nach Palästina. Mit den Emi-granten kam auch ihre Musik in die Neue Welt und nach Israel, und ihr Einfluss ist unüberhörbar.

Hochzeitsmusik ist Tanzmusik, rhythmusbetont und vital. Geige und Klarinette wirbeln in wilden Kaskaden durch den Raum, zuverlässig und unverdrossen geben Bass und Mandoline den Takt. Ein eigenartiger Reiz ergibt sich aus der Verbindung von übermütigem, temperamentvollem, an Ekstase grenzendem Spiel und der moll-gefärbten Harmonik (im Musikunterricht der fünfziger und sechziger Jahre „Zigeunertonleiter“ genannt). Auch ein auf diese Weise „verklezmerter“ Zwiefacher war zu hören, aus dem Repertoire der „Denneloher Zinkenisten“, einer im nahen Mittelfranken beheimateten Klezmertruppe.

Die Texte werden sich wohl um Liebe, Lebensfreude und Humor drehen. Eines der Liebeslieder hatte ein Traktorist seiner Zugmaschine gewidmet. Viel versteht der heutige Zuhörer nicht. „Zuckersieß“ ist eines der Worte, die man zuordnen kann.

Neben Tanzstücken kamen auch Moritaten und Bänkellieder zu Gehör, zu Herzen gehend etwa das Lied eines kindlichen Zigarettenverkäufers (frühes 20. Jahrhundert) oder das „Liedele vom Sholem“, ein Lied voller Friedenssehnsucht. Der Leitgedanke des Klezmerabends kam im Kehrreim des letzten Liedes zum Ausdruck: „Das Leben is a Liedel, das Leben is a Spass.“

Sämtliche Musikstücke, auch die verrücktesten Tänze, werden ohne Noten vorgetragen, auch aus der äußersten Trance und Verzückung finden die Musiker zur Verwunderung des Publikums immer wieder zum gemeinsamen Schluss. Die Frage, warum die Band „Schmitts Katze“ heißt, wird allerdings nur im Vier-Augen-Gespräch beantwortet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Themen Folgen