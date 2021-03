Nach den Öffnungen im Rieser Handel: Eine Lehre für uns Kunden

Den Riesern wurde in den vergangenen Wochen vor Augen geführt, wie Nördlingen aussehen würde, wenn es in der Stadt keine Einzelhändler mehr gäbe. Ein Kommentar von Martina Bachmann.

Wie schön war es, gestern durch die Nördlinger Altstadt zu laufen. Nach all den trüben und tristen Wochen, in denen die Einzelhändler schließen mussten, kehrte das Leben in die Stadt zurück. Schnell mal etwas schauen, gemütlich bummeln, sich gut beraten lassen – all das ist in diesen Tagen in Nördlingen mit Abstand und Maske möglich, weil der Inzidenzwert aktuell vergleichsweise niedrig ist.

Wie würde es in Nördlingen ohne Händler aussehen?

Corona hat ganz viele, ganz fürchterliche Schattenseiten. Doch diese Pandemie lehrt uns auch manches. So wurde den Riesern in den vergangenen Wochen vor Augen geführt, wie Nördlingen aussehen würde, wenn es in der Stadt keine Einzelhändler mehr gäbe. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschäfte diese Pandemie überstehen. Beitragen kann dazu jeder Einzelne. Indem er oder sie eben nicht die großen Internetriesen unterstützt, die am Ende ihre Steuern irgendwo zahlen, aber sicher nicht in Nördlingen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Fallzahlen im Landkreis Donau-Ries so niedrig bleiben. Nicht nur, weil uns allen ein bisschen Normalität guttut. Weil das auch bedeutet, dass weniger Menschen mit dieser Krankheit kämpfen müssen.

Lesen Sie auch unseren ausführlichen Artikel über den wiedereröffneten Handel: Frühlingserwachen im Ries: Händler haben wieder geöffnet

Themen folgen