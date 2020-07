vor 48 Min.

Nachwuchs mit grünem Daumen aus dem Ries

Simone Schwarz und Marco Mayer packen gerne an und wollen am Abend sehen, was sie geschafft haben.

Plus Simone Schwarz und Marco Mayer sind Vizemeister im Garten- und Landschaftsbau. Grundlage ihrer Berufswahl war das Aufwachsen in landwirtschaftlicher Umgebung.

Von Ronald Hummel

Die 19-jährige Simone Schwarz und der 18-jährige Marco Mayer zeigten, was der Unterschied zwischen guten Kollegen und einem eingespielten Team ist: Beide sind Azubis im dritten Lehrjahr bei der Schweindorfer Firma Wagner Gärten, traten heuer als Zweier-Mannschaft an beim „Landschaftsgärtner-Cup“ des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg und wurden Vizemeister. Für beide ist das der vorläufige Höhepunkt eines konsequenten grünen Weges: Simone Schwarz wuchs in einer Landwirtschaft in Aufhausen auf, war immerzu draußen und half schon als Kind der Mutter unter anderem im großen Garten mit. Marco Mayer stammt aus Oberriffingen, sein Kinderparadies war die Landwirtschaft der Großeltern: „Nach dem Kindergarten ging es gleich zu Oma und Opa auf den Hof oder in den Wald.“ Auch heute hilft er dort noch in seiner Freizeit mit.

Beide verinnerlichten die Arbeit im Freien dermaßen, dass sie bei der Berufswahl schon zur Selbstverständlichkeit wurde. Simone Schwarz absolvierte die Realschule in Nördlingen und entschied sich nach diversen Praktika für eine Lehre bei Wagner Gärten; Marco Mayer fand nach der Werk-Realschule in Bopfingen und verschiedenen Praktika hierher. Unabhängig voneinander fassen beide nahezu wortgleich zusammen, was ihnen an diesem Ausbildungsbetrieb am besten gefällt: „Man sieht abends, was man gemacht hat.“ Handfeste Arbeit, bei der man mit viel Freiraum und Verantwortung betraut ist, schätzen die beiden besonders. In den überregionalen Ausbildungszentren der Branche in Heidenheim und Kirchheim-Teck belegten sie unabhängig voneinander Kurse über Pflanzen, Baumaschinen, Motorsägen, Vermessung, Naturstein und Mauerbau oder Belagsfläche.

Dabei summierten sich hervorragende Noten auf, was zu einer Anfrage des Landesverbandes beim Lehrbetrieb führte, ob die beiden Azubis vielleicht als eines von sechs Teams, ausgewählt aus rund 1300 Lehrlingen, beim Landschaftsgärtner-Cup in Kirchheim-Teck teilnehmen wollten. „Probieren wir es halt“, war laut Simone Schwarz die Devise. Der Gelassenheit folgten Stolz und Freude, als tatsächlich die Teilnahme zugesagt wurde und der Plan mit der Aufgabe kam. Es galt, in sieben Stunden auf drei mal drei Metern einen kleinen Garten entstehen zu lassen mit einer Mauer aus rotem Natursandstein, einer komplizierten runden Pflasterfläche, in dessen Zentrum ein Hochstamm-Amberbaum gepflanzt werden musste, sternförmig verlegten Trittplatten drumherum und einer Pflanzung aus Gehölzen und Stauden. Zwei Wochen lang trainierte das Duo im Betrieb, der durchaus Erfahrung mit Spitzen-Azubis hat: 2014 wurden zwei davon deutscher Meister und belegten bei der Weltmeisterschaft 2015 im brasilianischen Sao Paulo den sechsten Platz, 2004 und 2016 stellte Wagner Gärten zweite und dritte Sieger bei der Landesmeisterschaft. Der Chef gab anfangs Tipps und kontrollierte später genau die Arbeit, dann ging es zum ganztägigen Wettbewerb. „Am schwierigsten war es, abzuschätzen, wie viel Zeit für welche Arbeit verbraucht werden durfte“, blickt Simone Schwarz zurück.

Noch am Abend wurden die Ergebnisse bekannt gegeben und die Leistungen mit einer kleinen Feier gewürdigt; unter den Gästen waren auch die stolzen Chefs Karl-Heinz und Hildegard Wagner. Viele Bekannte und Kunden gratulierten den Azubis, die nach der bevorstehenden Gesellenprüfung erst einmal weiter im Betrieb arbeiten wollen. Was die Zukunft bringt, ob Meister, Techniker, Agrarfachwirt oder Landschaftsarchitekt, das werde sich zeigen. Mit dem bereits bewiesenen Können blicken beide sehr zuversichtlich nach vorne.

Themen folgen